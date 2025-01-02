أيمن الجميل: تطوير مصانع الغزل والنسيج يعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن النجاح الكبيرفى تطوير ورفع كفاءة مصانع الغزل والنسيج بشركة مصر في المحلة الكبرى، يعتبر أكبر دليل على صحة الرؤية المصرية للإصلاح الاقتصادى الشامل والتوجه لتنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية سواء الصناعات ذات التكنولوجيا العالية فى المجالات الجديدة مثل الإلكترونيات أو الصناعات كثيفة العمالة والتى تمتد لعشرات السنين فى مصر وفى مقدمتها صناعة الغزل والنسيج.

مصانع الغزل والنسيج

ويستعرض الموجز، خلال السطور التالية أهمية المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج .

وأشار “الجميل” إلى أهمية المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، خاصة وأن المشروع يستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية في الغزول بما يعادل 5 أضعاف الطاقات الحالية لتصل إلى 130 ألف طن سنويًا، ومضاعفة طاقات النسيج 8 أضعاف لتصل إلى 198 مليون متر سنويًا، وتعظيم إنتاج الوبريات من 1.2 ألف طن إلى 115 ألف طن سنويًا، وفي الملابس حوالي 5 أضعاف الطاقة الحالية لتصل إلى 40 مليون قطعة.

إعادة تأهيل مصانع الغزل والنسيج

ويأتي ذلك بجانب إعادة تأهيل المصانع القائمة ورفع كفاءتها، مما يسهم في استعادة الريادة المصرية من خلال بدء الإنتاج من أكبر مصنع للغزل فى العالم ، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن المحلة الكبرى مدينة صناعية مهمة وتعتبر من أكبر القلاع الصناعية في مصر، تميزت عبر مراحل مختلفة بصناعة الغزل والمنسوجات التي حظيت بسمعة عالمية، وما يحدث فيها من تطوير وإعادة هيكلة وإنشاء مصانع جديدة، هدفه النهوض بصناعة الغزل والنسيج وتعظيم الاستفادة من القدرات المصرية بما يدعم الاقتصاد الوطني.

المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج - أرشيفية

إنشاء 5 مصانع جديدة بشركة مصر للغزل والنسيج

كما أن مشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، يشمل إنشاء 5 مصانع جديدة وتطوير 3 مصانع أخرى ، بما فى ذلك الأعمال الإنشائية وتوريد الماكينات الحديثة من كبرى الشركات العالمية وبرامج تدريب العاملين للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، ويمثل 45% من استثمارات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى بكل السبل إلى الحفاظ على القطاعات الصناعية الأساسية وإعادة تطويرها بأحدث المعدات والتكنولوجيا حتى يمكنها المنافسة فى السوق المصرى والأسواق العالمية ، وفى مقدمة هذه الصناعات صناعة الغزل والنسيج لأنها من الصناعات العملاقة كثيفة العمالة ويمكنها توفير مئات الآلاف من فرص العمل سنويا.

المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج - أرشيفية

المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج

وأشار إلى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، يشمل نحو 65 مصنعًا ومبنى خدميا على مستوى الجمهورية ما بين إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل في عدد 7 شركات ، مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، دمياط للغزل والنسيج، شبين الكوم للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، مصر حلوان للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وهذا المشروع القومى يحظى باهتمام ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا ووفق الجدول الزمنى للتطوير.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن السوق المصرى كبير وواعد وقادر على اجتذاب العديد من الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى التصنيع والإنتاج وفق أحدث التكنولوجيات فى العالم، مما يضيف إلى المنتجات المصرية قيمة مضافة ويمكن تصديرها بأضعاف قيمتها حال تصديرها كمادة أولية غير مصنعة.

المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج - أرشيفية

تطوير مصانع الغزل والنسيج

وقال أن توجه الدولة المصرية لإعادة تطوير القلاع الصناعية التقليدية ، يعمل على تهيئة المجال لدخول القطاع الخاص باستثمارات فى عشرات الصناعات المرتبطة بمصانع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال لتحويل خامات الغزول والأقمشة والأقطان إلى منتجات ذات قيمة مضافة وصادرات عالية القيمة تحمل شعار صنع فى مصر، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطنى وعلى مؤشر الصادرات المصرية

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