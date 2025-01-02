بعد طرحها بأيام قليله ما بيعتذرش لـ أحمد جمال تريند يوتيوب

تصدرت أغنية"ما بيعتذرش"للمطرب أحمد جمال موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"وذلك بعد طرحها بأيام قليلة عبر جميع منصات الموسيقى العربية.



بينما حازت الاغنية على العديد من الإشادات من الجماهير في الوطن العربي بعد طرحها

اغنية ما بيعتذرش من كلمات محمد البنداري ومن الحان محمد شحاتة وعلي الخواجه ، ومن توزيع وسام عبد المتهم.

أحمد جمال

ويرصد إليكم الموجز كلمات الاغنية

كلمات أغنية مابيعتذرش لـ أحمد جمال

سلمت عليه بإيديا

حنت على قلبي الدنيا

مادرتش انا ايه اللي بيحصل ولا شايف فيه ايه حواليا

فـ ثواني بقيت مرتاحله

ولاقيت باب قلبي فتحله

ولاقيتني بقوله بحبه .. مالحقتش حتى ألمح له

ده جاني فـ اوانه وساعته وزمانه

نصيبي ابتسملي لما عيونه بانوا

سنين قلبي راهن يشوف قلب زيه

وجه و ادي قلبي بيكسب رهانه



مع اول كلمة يقولها

احلامي لاقتني بطولها

وكأن الدنيا قصادي .. ضحكتلي وضحكة على اصولها



كان قبل ما اقابله واحشني

وخلاص اهو جه وهيعشلي

واتاري ده مكتوبلي فـ عمري .. ونصيبي وكان متحوشلي.

آخر أعمال أحمد جمال

يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال اغنية "عدى كل الكلام"وهي من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاته وتوزيع وسام عبد المنعم.

جماله ده محدش يتخيله

بلاقي نفسي بحب أبصله

ده لو يطلب نجمة من السما

يشوف نفسه في ايه وانا هعمله

ده محتاج ١٠٠ فنان يرسمه

يجوا بقى الباقيين يتعلموا

مفيش منه اتنين في الدنيا دي

ده جنبه الحلوين يستسلموا

عدّى عدّى عدّى كل الكلام

ده انا شوفته مرة واحدة اتشديت قوام

من الفرحة قلبي يومها مرضيش ينام

حصلت مفاجأة فجأة اتعلقت بيه

لا واللي زاد وغطى ع الجمال

ده تقيل بشكل زي الكتاب ما قال

بيغيروا منه طبعاً كل الجُمال

مش لاقي حتى نص غلطة فيه

شقي شقاوة و اهو ده اللي مميزة

كلامي قبل ما اقابله بجهزه

ده خلى الساكتين يتكلموا

وخلى الهاديين يتنرفزوا

عليه طريقة هي اللي بحبها

عيونه انا مش بشبع منها

لقيت نفسي وروحت معاه انا

ده حاجة كده جيالي في وقتها

عدّى عدّى عدّى كل الكلام

ده انا شوفته مرة واحدة اتشديت قوام

من الفرحة قلبي يومها مرضيش ينام

حصلت مفاجأة فجأة اتعلقت بيه

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