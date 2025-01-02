مصير سعد الصغير بعد الاستئناف على حكم حبسه.. تفاصيل

تقدم المحامي طارق سعيد جميل بالاستئناف على حكم الصادر ضد المطرب سعد الصغير المشدد 3 سنوات، وغرامة 30 الف جنية بتهمه تعاطيه مخدر الحشيش.

سعد الصغير

تفاصيل محاكمة سعد الصغير

وفي سياق متصل حددت محكمة الاستئناف بالقاهرة، جلسة الأسبوع المقبل لنظر أولى جلسات استئناف المطرب الشعبي سعد الصغير، على خلفية حكم محكمة الجنايات الذي صدر ضده بالسجن 3 سنوات، بعدما عثر بحوته على سجائر الكترونية مخدرة أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى مطار القاهرة، في الرحلة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

واصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكمًا بالسجن المشدّد لمدة ثلاث سنوات على سعد الصغير، إثر اتهامه بحيازة المواد المخدرة.

يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير، اغنية "بابا الشغلانة"، الذي تم طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق من خلالها نجاحاً كبيراً، وهي من كلمات محمد محمود وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.

ويرصد إليكم الموجز كلمات الاغنية

وتقول كلمات الاغنية



اللي بيكرهك اضحكلو

خلي دماغو تاكلوا

سيبو يغل منك

اصل انت يا عم شاغلو

خمسه في عينكوا يا ولاد اللذينه

ياللي بتجيبوا في سيرتنا وتقطعوا فينا

خمسه في عينكوا ومن عين كل حاسد

واللي كارهنا واللي قلبه جاحد

خمسه في عينكوا ومن عين كل حاسد

واللي كارهنا واللي قلبه جاحد

أنا بابا اه بابا اه

أنا بابا الشغلانه

أنا بابا اه بابا اه

أنا بابا الشغلانه

ناس كتير فجاءتني

بالكلام جرحتني

كنت مخدوع فيهم

وطيبتي دي اللي اذتني

صفيت معاهم النيه

متربي ع الطبليه

مابخونش عيش ولا ملح

ومابعرفش الاذيه

طول ما انا ع الساحه

ملكموش مساحه

عارف اني حارقكوا

ما كفايه بجاحة

أنا هفضل بابا اللي كايدكوا

طول ما أنا شغال

دانا أي مكان بنزل اروحه

تتهز جبال

أنا هفضل بابا اللي كايدكوا

طول ما أنا شغال

دانا أي مكان بنزل اروحه

تتهز جبال

انا اهز جبال طول ما انا شغال

انا اهز جبال طول ما انا شغال

كلها عارفه إن أنا المعلم

وماليش مالكه وع التخين بعلم

أنا نسخة واحدة ومفيش تاني مني

ياللي قلوبكوا جاحدة

ودايما كده حاسدني

أنا نسخة واحدة ومفيش تاني مني

ياللي قلوبكوا جاحدة

ودايما كده حاسدني

أنا بابا بابا أنا بابا الشغلانه

أنا بابا بابا دانا بابا الشغلانه

اي واحد يتنطط ولا جاي بيخبط

يروح يسأل عني

انا حراق ومشطشط

أنا اللي كاسر عينكوا

فيه فرق بيني وبينكوا

بإشارة واحدة مني

اصحيكوا وانيمكو

طول ما انا ع الساحه

ملكموش مساحه

عارف اني حارقكوا

ما كفايه بجاحة

أنا هفضل بابا اللي كايدكوا

طول ما أنا شغال

دانا أي مكان بنزل اروحه

تتهز جبال

أنا هفضل بابا اللي كايدكوا

طول ما أنا شغال

دانا أي مكان بنزل اروحه

تتهز جبال

انا اهز جبال طول ما انا شغال

انا اهز جبال طول ما انا شغال

خمسه في عينكوا يا ولاد اللذينه

ياللي بتجيبوا في سيرتنا وتقطعوا فينا

خمسه في عينكوا ومن عين كل حاسد

واللي كارهنا واللي قلبه جاحد

خمسه في عينكوا ومن عين كل حاسد

واللي كارهنا واللي قلبه جاحد

اقرأ أيضا: بعد حبسه 3 سنوات.. أزمات في حياة سعد الصغير أبرزها الترشح للرئاسة

آخرهم سعد الصغير.. 8 نجوم في الزنزانة بسبب المخدرات.. تفاصيل