واتساب - WhatsApp يوقف الدعم الفني للهواتف القديمة في 2025

في خطوة لتحسين الأداء والخصوصية، أعلنت شركة ميتا عن إنهاء دعم واتساب لبعض الهواتف القديمة. يؤثر هذا التغييرعلى الهواتف التي تعمل بنظم تشغيل قديمة، مما يدفع المستخدمين لتحديث هواتفهم أو تطبيقاتهم.

سيعرض لكم الموجز التفاصيل .

وبعد انتشار الترددات حول تعطل تطبيق الواتساب على عدد من الهواتف والأجهزة ومع بداية شهر يناير الحالي 2025 خلال الساعات الأخيرة، زادت نسب البحث من قبل المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، لمعرفة كل ما يخص هذا الأمر، حيث نجد عقب ذلك لم يدعم منصة الواتساب الأجهزة القديمة، وسوف يفقد نحو 20 هاتفًا ذكيًا يعمل بنظام أندرويد إمكانية الوصول إلى واتساب.

وبحسب موقع TechAdvisor، كانت خدمة واتساب تدعم ثلاثة أنظمة تشغيل هي أندرويد وiOS وKaiOS، لكن التطبيق قرر إيقاف دعمه لنظام KaiOS، الذي يعمل على الهواتف البسيطة ذات الميزات المحدودة.

قائمة الأجهزة التي ستفقد دعم واتساب

أعلنت الشركة أن ستتوقف منصة المراسلة الفورية عن العمل على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد ، لذا نُقدم فيما يلي قائمة الأجهزة التي ستفقد دعم واتساب، وما يجب عليك فعله حال توقف واتساب على هاتفك.

قائمة الأجهزة التي ستفقد دعم واتساب اعتبارًا من 1 يناير 2025

الأجهزة التي تعمل بنظام Android 4.0 أو KitKat أو الإصدارات الأقدم متوافقة مع الإصدار الجديد من تطبيق WhatsApp،وينطبق التغيير على كل من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وفقًا لصفحة دعم WhatsApp المحدثة وموقع «moneycontrol»، وهي :

- Samsung Galaxy S3.

- Motorola Moto G.

- HTC One X.

- Sony Xperia Z.

- Samsung Galaxy S3.

- Samsung Galaxy Note 2.

- Samsung Galaxy S4 Mini.

- Motorola Moto G (الجيل الأول).

- Motorola Razr HD.

- Moto E 2014.

- HTC One X.

- HTC One X+.

- HTC Desire 500.

- HTC Desire 601.

- LG Optimus G.

- LG Nexus 4.

- LG G2 Mini.

- LG L90.

- Sony Xperia SP.

- Sony Xperia.

ما يمكنك فعله حال توقف واتساب على جهازك؟

لديك خياران في حالة تشغيل جهازك بنظام التشغيل Android KitKat، بعد ذلك، يمكنك التحقق ما إذا كان هناك تحديث معلق لهاتفك ينقله إلى إصدار أحدث نسبيًا من Android.

في حالة وصول هاتفك إلى نهاية دورة التحديث، فإنّ الخيار الوحيد المتاح لك هو شراء هاتف جديد يعمل على أحدث إصدار أو أي شيء أعلى من نظام التشغيل KitKat.

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