أقصى مدة لتسجيل موبايلك القادم من الخارج.. وطريقة حساب الجمارك المستحقة

أقصى مدة لتسجيل موبايلك القادم من الخارج، أثارت مسألةفرض رسوم وضريبة على الهواتف الواردة من الخارج جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، لعدة أسباب منها نسبة الضريبة وكيفية دفعها والهدف من فرضها، وما هي المدة المقررة لتسجيل موبيلك القادم من الخارج.

أقصى مدة لتسجيل موبايلك القادم من الخارج، ويستعرض الموجز في السطور التالية أقصى مدة لتسجيل موبيلك القادم من الخارج، بجانب طريقة تنزيل تطبيق تليفوني وكيفية معرفة ما إذا كان يخضع للقرار الجديد أم لا.

تطبيق تليفوني

طريقة تنزيل تطبيق تليفوني

أقصى مدة لتسجيل موبايلك القادم من الخارج، بداية يجب على المواطنين ممن قاموا بشراء هواتف محمولة سواء جديدة أو مستعملة من الخارج تنزيل نطبيق تليفوني، لتسجيل الهواتف، يمكنك من خلال اتباع هذه الخطوات.

تحميل تطبيق "تليفوني" من متجر التطبيقات الخاص بجهازك، سواء كان أندرويد فيكون من تطبيق جوجل بلاي، أما إذا كان أيفون فيكون من متجر آب استور، ثم تسجيل بيانات الهاتف، بما في ذلك الرقم التسلسلي للجهاز (IMEI).

وسيتم عرض حساب قيمة الرسوم والضريبة المستحقة وسدادها إلكترونيًا عبر التطبيق حال فرض ضريبة على الهاتف المحمول.

90 يوم أقصى مدة لتسجيل موبايلك القادم من الخارج

وفي حالة إدخال جهاز محمول لمصر دون التسجيل على تطبيق تليفوني، سيعمل الهاتف لمدة 3 أشهر 90 يوم بالتحديد وبعد هذه المدة، سيتم حجب الجهاز عن الاتصال بالشبكات المحلية.

جدير بالذكر أن الحكومة أوضحت أنه يشمل قرار فرض ضريبة على الهواتف جميع الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، سواء كانت جديدة أو مستعملة، ويستثى من ذلك:

- الهواتف التي تم إدخالها وتفعيلها قبل تاريخ 1 يناير 2025 لن تخضع للقرار.

- الأجهزة ذات الضمان المحلي من الوكيل المعتمد في مصر لن تحتاج إلى التسجيل، حيث يتم دفع الضرائب عليها مسبقًا.

ويذكر أنه أعلن عن أن بداية من العام الجديد، أول يناير 2025 سيتم فرض ضريبة ورسوم على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.

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