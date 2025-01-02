اتطلقوا ليه؟..حقيقة غيرة بسمة بوسيل من مي عز الدين وخلافها مع معجباته

تصدرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات أدلى بها الفنان تامر حسني في مقابلة تلفزيونية، حيث أجاب عن أسئلة حول إمكانية عودته إلى طليقته،

في السطور التالية، يكشف "الموجز" حقيقة إمكانية عودة بسمة بوسيل إلى تامر حسني، وحقيقة الخلاف المزعوم بين بسمة ومي عز الدين.

تامر حسني يضع حدًا لشائعات العودة

في تصريحاته، قال تامر:

"دي شائعات.. خلينا نبدأ سنة جديدة بالدعوات مش بالشائعات وندعي الناس ربنا يكرمهم بالسنة الجديدة، أي حد تألم أو اتعذب السنة اللي فاتت ربنا يكرمهم ويشوفوا أيام جميلة السنة دي، يا رب السنة دي ما يبقاش فيها أي عذاب، تحديدًا كل البلاد العربية يارب ما نشوفش أحزان تاني".

يُذكر أن أحدث أعمال تامر حسني كان فيلم "تاج"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه في السينمات.

بسمة بوسيل وتامر حسني



هل غيرة بسمة بوسيل من مي عز الدين حقيقية؟

في السابق نفت بسمة بوسيل، في تصريحات لبرنامج "إنسايدر بالعربي"، الشائعات التي أشارت إلى تدخلها لاستبعاد الفنانة مي عز الدين من بطولة فيلم جديد لتامر حسني.

وأوضحت بسمة:

"ليس لدي السلطة لاختيار بطلات أفلام تامر حسني. على العكس، أتمنى النجاح لكل مشاريعه. وإذا كانت مي عز الدين هي الأنسب للدور، فمن المستحيل استبدالها."

كما بينت أن الجمهور أخطأ في الربط بين فيلم "مش أنا" وفيلم آخر كان من المفترض أن يجمع بين تامر ومي، ولكنه تأجل، مما أدى إلى البدء في مشروع جديد.

وعبرت عن انزعاجها من الشائعات المتداولة، مؤكدة أنها تتجاهل الأحاديث غير الموثوقة:

"الناس يتحدثون دون معرفة حقيقية بما يحدث على أرض الواقع. أنا أركز فقط على الحقيقة."

بسمة بوسيل ومي عز الدين

بسمة بوسيل: اعتزال الفن كان قرارًا نابعًا من القلب

في مقابلة أخرى، تحدثت بسمة عن قرارها اعتزال مجال الفن من أجل زوجها السابق، تامر حسني، مؤكدة أنها لا تشعر بأي ندم على هذا القرار.

قالت:

"عندما تكون مع شخص يستحق ذلك، ويقدر وجودك ودعمك، يصبح الأمر مختلفًا تمامًا. نجاح تامر هو نجاحي، ونجاح أولادنا هو هدفنا الأساسي."

كما أشادت بالتزام تامر تجاه عائلته، قائلة:

“تامر دائمًا يقول إنه يريد أن يكون أطفاله فخورين به. وهذا دافع مهم للغاية بالنسبة لي”.، وتداول الكثير شائعات عن أسباب انفصالهما دون رد من الثنائي.

بين الشائعات والواقع، يظل النجاح الشخصي والمهني لتامر حسني وبسمة بوسيل محل اهتمام الجمهور.



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