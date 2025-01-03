سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 3 يناير 2025

يشهد سعر الدينار الكويتي استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 3 يناير 2025، مع وجود بعض التباين على شاشات البنوك المختلفة وشركات الصرافة

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

يرصد موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في على شاشات البنوك المختلفة وشركات الصرافة:

مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر شراء الدينار الكويتي 165.276 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 161.27 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي:

يقدم أفضل سعر للشراء عند 165.08 جنيه.

بنك HSBC:

يوفر أفضل سعر للبيع عند 164.82 جنيه.

البنك المركزي المصري:

استقر سعر الشراء عند 165.245 جنيه وسعر البيع عند 164.749 جنيه.

البنك الأهلي المصري وبنك مصر:

سجلا نفس الأسعار، حيث بلغ سعر الشراء 165.211 جنيه وسعر البيع 164.206 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB):

حدد سعر الشراء بـ165.232 جنيه وسعر البيع بـ162.496 جنيه.

بنك الإسكندرية:

بلغ سعر الشراء 165.243 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 159.989 جنيه.

البنك المصري الخليجي:

سجل سعر شراء الدينار 165.41 جنيه، بينما كان سعر البيع أقل بكثير عند 157.418 جنيه.

بنك الكويت الوطني (NBK):

شهد سعر الشراء 165.625 جنيه، في حين بلغ سعر البيع 155.696 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 166.14 جنيهاً والبيع 164.8جنيهاً

1 دينار كويتي 165.21 جنيهاً

5 دينار كويتى 826.06 جنيهاً

10 دينار كويتي 1,652.11 جنيهاً

25 دينار كويتي 4,130.28 جنيهاً

50 دينار كويتي 8,260.55 جنيهاً

100 دينار كويتي 16,521.1 جنيهاً

150 دينار كويتي 24,781.65 جنيهاً

200 دينار كويتي 33,042.2 جنيهاً

250 دينار كويتى 41,302.75 جنيهاً

300 دينار كويتي 49,563.3 جنيهاً

500 دينار كويتي 82,605.5 جنيهاً

700 دينار كويتي 115,647.7 جنيهاً

1000 دينار كويتي 165,211 جنيهاً.

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