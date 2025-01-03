مواعيد القطارات اليوم الجمعة 3 يناير 2025 من القاهرة للمحافظات.. أسعار التذاكر

مع بداية العطلة الأسبوعية وازدياد حركة السفر بين المحافظات، يبحث الكثيرون عن مواعيد القطارات اليوم، لتلبية احتياجات المسافرين، حيث تعد هذه الفترة من أكثر الأوقات التي تشهد ارتفاعًا في وتيرة التنقلات بسبب عودة العاملين والمغتربين إلى محافظاتهم الأصلية أو زيارة الأقارب في العطلة الأسبوعية.

وفيما يلي سيعرض لكم موقع الموجز كل ما هو متعلق بـ مواعيد القطارات اليوم الجمعة 3 يناير 2025، من القاهرة إلى مختلف المحافظات والتي جاءت كالتالي :

مواعيد القطارات من الزقازيق إلى القاهرة

ينطلق قطار 374 الساعة 04:00 صباحًا - يصل الساعة 06:25 صباحًا (13 جنيهًا).

ينطلق قطار 376 الساعة 05:00 صباحًا - يصل الساعة 07:25 صباحًا (13 جنيهًا).

ينطلق قطار 944 مكيف درجة ثانية + مميز الساعة 05:40 صباحًا - يصل الساعة 07:20 صباحًا (40 جنيهًا للدرجة الثانية، 13 جنيهًا للمحسنة).

مواعيد قطارات منيا القمح إلى القاهرة

ينطلق قطار رقم 944 الساعة 6:04 صباحًا - يصل الساعة 7:20 صباحًا (قطار مختلط).

ينطلق قطار رقم 946 الساعة 6:49 صباحًا - يصل الساعة 7:55 صباحًا (مكيف روسي).

ينطلق قطار رقم 952 الساعة 8:43 صباحًا - يصل الساعة 10:00 صباحًا (مكيف روسي).

ينطلق قطار رقم 186 الساعة 11:50 صباحًا - يصل الساعة 1:30 ظهرًا (مكيف روسي).

ينطلق قطار رقم 954 الساعة 2:32 عصرًا - يصل الساعة 3:50 عصرًا (مكيف روسي).

ينطلق قطار رقم 956 الساعة 4:37 عصرًا - يصل الساعة 5:45 مساءً (روسي).

ينطلق قطار رقم 3016 الساعة 6:20 مساءً - يصل الساعة 7:20 مساءً (مكيف روسي).

ينطلق قطار رقم 594 الساعة 6:52 مساءً - يصل الساعة 8:15 مساءً (روسي).

ينطلق قطار رقم 960 الساعة 10:01 مساءً - يصل الساعة 11:05 مساءً (روسي).

ينطلق قطار رقم 962 الساعة 11:30 مساءً - يصل الساعة 12:40 منتصف الليل (مكيف روسي).

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الزقازيق

ينطلق قطار 3015 مكيف روسي الساعة 04:50 صباحًا - يصل الساعة 06:20 صباحًا (30 جنيهًا).

ينطلق قطار 593 الساعة 05:00 صباحًا - يصل الساعة 06:45 صباحًا (13 جنيهًا).

ينطلق قطار 377 الساعة 05:00 صباحًا - يصل الساعة 08:20 صباحًا (13 جنيهًا).

ينطلق قطار 941 الساعة 05:15 صباحًا - يصل الساعة 07:05 صباحًا (20 جنيهًا).

ينطلق قطار 379 الساعة 06:15 صباحًا - يصل الساعة 09:10 صباحًا (13 جنيهًا).

ينطلق قطار 381 الساعة 08:30 صباحًا - يصل الساعة 11:05 صباحًا (13 جنيهًا).

ينطلق قطار 185 درجة مختلطة الساعة 09:10 صباحًا - يصل الساعة 10:32 صباحًا (40 جنيهًا للدرجة الثانية، 13 جنيهًا للمحسنة).

ينطلق قطار 383 الساعة 10:20 صباحًا - يصل الساعة 01:10 مساءً (13 جنيهًا).

ينطلق قطار 951 الساعة 11:30 صباحًا - يصل الساعة 01:15 مساءً (13 جنيهًا).

ينطلق قطار 385 الساعة 12:35 مساءً - يصل الساعة 03:20 مساءً (13 جنيهًا).

ينطلق قطار 341 الساعة 02:10 مساءً - يصل الساعة 04:22 مساءً (13 جنيهًا).

ينطلق قطار 389 الساعة 02:35 مساءً - يصل الساعة 05:05 مساءً (13 جنيهًا).

ينطلق قطار 957 الساعة 03:40 مساءً - يصل الساعة 05:20 مساءً (40 جنيهًا للدرجة الثانية، 13 جنيهًا للمحسنة).

مواعيد قطار تالجو من القاهرة إلى إسكندرية

يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.

يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

ويقوم قطار 2027 تالجو القاهرة / الإسكندرية الساعة 7 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 9.30 مساء.

مواعيد قطار تالجو على خط الإسكندرية للقاهرة

يقوم قطار 2022 من الإسكندرية الساعة 7:00 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:30 مساء.

يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

قطار 2026 يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء.

أسعار قطارات التالجو خط القاهرة- الإسكندرية

وسجلت أسعار قطار تالجو على خط القاهرة إسكندرية والعكس، الدرجة الأولى نحو 275 والدرجة الثانية 175 جنيها.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة أسوان

يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعة 7 مساء ويصل أسوان الساعة 6، 40 صباح اليوم التالى.

يقوم قطار 2031 من أسوان يوميا الساعة 7 مساء يصل القاهرة الساعة 6، 50 صباحا.

محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة هي "الجيزة - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - ادفو - كوم امبو - أسوان".

مواعيد القطارات اليوم

أسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة أسوان

المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيه.

قنا: الدرجة الأولى 550 جنيها، الدرجة الثانية 350 جنيها.

الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيه.

إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

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