أزمة جديدة تهدد حسم النادي الأهلي صفقة الداهية البرازيلية.. كواليس حصرية

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بخصوص مفاوضات النادي الأهلي مع البرازيلي إيفرتون دا سيلفا جناح نادي بانيك أوسترافا التشيكي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويأمل النادي الأهلي التعاقد مع اللاعب البرازيلي إيفرتون دا سيلفا لتعزيز صفوف المارد الأحمر في الموسم الحالي وذلك لمواصلة المنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية.

وتوصل النادي الأهلي لاتفاق شبه نهائي مع إيفرتون دا سيلفا على الانتقال لصفوف القلعة الحمراء بدايًة من يناير الحالي وذلك في حال شرائه من ناديه التشيكي.

النادي الأهلي يدرس الانسحاب من صفقة إيفرتون

وأفادت مصادر داخل النادي الأهلي لـ “ الموجز ” أنه على الرغم من مغالاة النادي التشيكي في طلباته المالية بخصوص رحيل إيفرتون لصفوف النادي الأهلي إلا أنه يوجد أزمة أخرى ظهرت في الأفق.

إيفرتون دا سيلفا

وأشارت المصادر أن هناك البعض داخل النادي الأهلي يرفض فكرة التعاقد مع البرازيلي صاحب الـ28 عامًا بسبب عامل السن حيث سيصل في مارس القادم إلى 29 وبالتالي لن يستفيد منه الفريق الأحمر على المستوى البعيد.

وأوضحت المصادر أن عدد من لجنة الكرة بـ النادي الأهلي ترفض حسم الصفقة من الأساس ، بسبب كبر سن اللاعب وأنه لن يحقق أي فائدة مالية في حال بيعه مستقبلا.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة

ويحل فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفًا ثقيلًا على منافسه نادي شباب بلوزداد الجزائري اليوم الجمعة في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام بطل الجزائر اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب "5 جويلية " بالجزائر.

قائمة النادي الأهلي لملاقاة شباب بلوزداد

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفي شوبير.

خط الدفاع: أشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبدالفتاح ويحيي عطية الله وكريم الدبيس.

خط الوسط: إمام عاشور وأحمد نبيل «كوكا» ومروان عطية وعمرو السولية وأكرم توفيق وكريم وليد «نيدفيد» وعمر الساعي ومحمد مجدي «أفشة» وبيرسي تاو وحسين الشحات ومصطفي أبوالخير.

خط الهجوم: وسام أبوعلى ومحمود عبد المنعم «كهربا» وسمير محمد.

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