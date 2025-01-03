المدينة البعيدة يشعل الترند.. مواعيد العرض والقصة المشوقة

تصدر المسلسل التركي "المدينة البعيدة – Uzak Şehir" قوائم البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع عرض الحلقة الثامنة عبر قناة "كانال دي – Kanal D" التركية.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

زاد من شعبية المسلسل إعلان عرضه على منصة "شاهد" وقناة "MBC4" بعد دبلجته إلى اللغة العربية، ما أثار حماس الجماهير لمتابعة العمل الذي يجمع بين الدراما والغموض في قالب اجتماعي مميز.

موعد عرض مسلسل "المدينة البعيدة"

على قناة "Kanal D" التركية:يعرض المسلسل يوم الاثنين من كل أسبوع، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا، حيث يحظى بمتابعة واسعة بين عشاق الدراما التركية.

وتعرض النسخة المدبلجة من مسلسل "المدينة البعيدة" باللغة العربية عبر قناة "MBC4" ومنصة "شاهد" تختلف مواعيد العرض حسب التوقيت المحلي، حيث يتم بثه في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة و8:00 مساءً بتوقيت السعودية.

قصة مسلسل "المدينة البعيدة"

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي مليء بالغموض والصراعات العائلية يحكي قصة "علياء" التي تعود إلى تركيا من كندا برفقة جثمان زوجها وابنها الصغير، لتنفيذ وصية زوجها الأخيرة.

عند وصولها، تواجه علياء تحديات عديدة مع عائلة زوجها المتحكمة، التي تفرض عليها تقاليد صارمة تمنعها من مغادرة أراضيهم مع ابنها تتعقد الأحداث مع اكتشاف أسرار العائلة المظلمة وصراعها مع زعيم العائلة، "جيهان"، الذي يحاول فرض سيطرته عليها بكل الوسائل.

المدينة البعيدة يثير الجدل بين الجماهير

أثارت الحلقة السابعة من المسلسل التركي "المدينة البعيدة"، التي عرضت يوم الإثنين الماضي، نقاشات واسعة بين المشاهدين، خاصة بعد الصدام الكبير بين شخصيتي "علياء" و"صداقات"، والدة "جيهان" ركزت الحلقة على تدخل "صداقات" في حياة "علياء"، مما فتح باباً للنقاش حول تطور شخصيات المسلسل في نسخته التركية مقارنة بالنسخة العربية.

أحد أبرز الملاحظات كان الظهور المختلف لشخصية "جيهان"، الذي بدا ضعيفاً ومنصاعاً في أحد المشاهد أثناء تسوقه مع "علياء"، وهو ما قوبل بانتقادات واسعة قارن المشاهدون بين هذه النسخة وشخصية "جبل شيخ الجبل"، التي جسدها تيم حسن في النسخة العربية، وأشادوا بقوتها وهيمنتها على الأحداث.

تفاعل جماهيري كبير

حظي المسلسل بتفاعل جماهيري واسع، حيث استمر الجمهور في مقارنة الأداء بين النسختين العربية والتركية أعرب المتابعون عن إعجابهم بأداء نادين نسيب نجيم في دور "علياء" في النسخة العربية، معتبرين أن الحوارات المترجمة للنسخة التركية لم تضف عمقاً كافياً للشخصية.

على الجانب الآخر، أشار البعض إلى الاختلاف الواضح في أسلوب تناول القصة بين النسختين، مما خلق حالة من الجدل حول الأفضلية، حيث يرى جمهور أن النسخة العربية كانت أكثر قوة وتأثيراً.

اقرٲ ٲيضاً:

هل يحقق مسلسل كارثة طبيعية نجاح "بالطو".. المؤلف يراهن على الكوميديا الهادفة

محمد هنيدي يكشف الجزء الثاني من أرض النفاق وموعد عرض "المجانين"