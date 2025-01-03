عائدون بقوة..البترول وإيني الإيطالية تزفان أخبارًا سارة بشأن إنتاج الغاز في حقل ظهر

أعلنت وزارة البترول وصول سفينة حفر إلى مصر في يناير الجاري، في إطار استعدادات شركة إيني الإيطالية لزيادة إنتاج الغاز من حقل ظهر العملاق في البحر الأبيض المتوسط، موضحة أن الشركة تعمل وفقًا للجدول الزمني المحدد دون أي تأخير، وهو ما أكده المتحدث باسم شركة إيني، وعليه ترصد لكم جريدة الموجز التفاصيل الكاملة.

فقد أكد المتحدث باسم شركة إيني أن سفينة الحفر ستصل إلى مصر في وقت قريب للبدء في تنفيذ أعمال الحفر باستخدام تقنيات متطورة تهدف إلى زيادة الإنتاج في الحقل.

زيادة الإنتاج وتوسيع البنية التحتية

من المتوقع أن يساهم مشروع الحفر الجديد في زيادة الإنتاج من حقل ظهر بمعدل يصل إلى 465 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، ويأتي هذا التوسع في الإنتاج في وقت حساس، حيث كانت مصر قد شهدت انخفاضًا في إنتاج الغاز المحلي منذ عام 2021، وفي عام 2024، وصل الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ 6 سنوات، وهو ما يتطلب جهودًا مستمرة لتطوير حقل ظهر وغيره من الحقول الغازية في مصر.

وبلغ متوسط الإنتاج من حقل ظهر في النصف الأول من 2024 نحو 1.9 مليار قدم مكعبة يوميًا، وهو أقل بكثير من أعلى مستوى بلغته إنتاجية الحقل في عام 2019 عندما كان يصل إلى 3.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، بحسب وزارة البترول.

تقليص حجم الاستيراد من الخارج

من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أن هيئة البترول والشركة القابضة للغاز "إيجاس" تعملان على توسيع مشروعات البنية التحتية وتسهيلات الإنتاج في عدة مناطق استراتيجية فهذا التوسع يأتي في إطار خطة وزارة البترول لتكثيف الجهود من أجل رفع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والنفط الخام، وبالتالي تقليص حجم الاستيراد من الخارج.

وفي سياق متصل، أكد مصدر في وزارة البترول أن مصر تعمل على تعزيز سعات تخزين الغاز في إطار التحول إلى مركز إقليمي لتخزين وتداول الطاقة في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف زيادة الإنتاج من النفط والغاز الطبيعي في الفترة من 2024 إلى 2025، مع السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وهو ما يساهم في استقرار السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

تسعى وزارة البترول خلال السنوات القادمة إلى تسريع تطوير مشاريع الغاز والنفط، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على الاستفادة من الاكتشافات الجديدة في حقل ظهر والحقول الأخرى لتعزيز الإنتاج المحلي، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية وتوسيع قدرة مصر على تصدير الغاز إلى الأسواق العالمية.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 3 يناير 2025 في المحلات

المالية تبحث إعفاء هاتفين للاستخدام الشخصي من الرسوم الجمركية