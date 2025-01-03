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رئيس التحرير
ياسر بركات
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رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 3 يناير 2025 في المحلات

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم.. شهد سعر الذهب حالة من الارتفاع الطفيف في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 3 يناير 2025, ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 3745 جنيهًا للشراء, و3770 جنيهًا للبيع, وذلك على الرغم من تراجع سعر الأوقية عالميًا.

سعر الذهب الآن

تستعرض جريدة “الموجز” تحديث سعر الذهب اليوم الجمعة 3 يناير 2025, وفقًا لمنصة “آي صاغة”, وجاءت الأسعار كالتالي:

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سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 4280 جنيهًا للشراء.
بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 4308.5 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو 3923.25 جنيهًا للشراء.
بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو 3949.5 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 3745 جنيهًا للشراء.
بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 3770 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 3210 جنيهات للشراء.
بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 3231.5 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2496.75 جنيهًا للشراء.
بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2513.25 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم نحو 2140 جنيهًا للشراء.
بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم نحو 2154.25 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم نحو 1605 جنيهات للشراء.
بلغ سعر الذهب عيار 9 اليوم نحو 1615.75 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 29,960 جنيهًا للشراء.
بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 30,160 جنيهًا للبيع.

سعر الأوقية بالدولار اليوم

سجل سعر الأوقية اليوم نحو 2655.33 دولار للشراء.
بلغ سعر الأوقية اليوم نحو 2655.6 دولار للبيع.

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