مواجهات نارية بالدوري الإنجليزي اليوم.. أرسنال ضد برايتون في المقدمة

عشاق المتعة والإثارة، علي موعد مع مواجهات ساخنة بافتتاح مباريات الجولة الـ 20 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، اليوم السبت الموافق 4 يناير الجاري.

ينفرد فريق ليفربول بصدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي، برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق أرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة، ويأتي فريق نوتينجهام فورست في المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة برصيد 37 نقطة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 4 يناير ببطولة الدوري الانجليزي

توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد - 2:30 مساء

ايفرتون ضد بورنموث - 5 مساء

برينتفورد ضد ساوثهامبتون - 5 مساء

وست هام يونايتد ضد مانشستر سيتي - 5 مساء

كريستال بالاس ضد تشيلسي - 5 مساء

ليستر سيتي ضد أستون فيلا - 5 مساء

أرسنال ضد برايتون - 7:30 مساء

القنوات الناقلة لمباريات اليوم بـ الدوري الإنجليزي

يمكنك مشاهدة مباريات اليوم السبت بافتتاح الجولة الـ 20 لبطولة الدوري الانجليزي، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025.

تشيلسي ضد كريستال بالاس

مواجهة فريق تشيلسي ضد نظيره كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء السبت المقبل 4 يناير 2025.

مشاهدة مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس

يمكنك متابعة مباراة فريق تشيلسي ضد كريستال بالاس، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

تشيلسي ضد كريستال بالاس

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد كريستال بالاس

يرصد الموجز، تشكيل فريق تشيلسي المتوقع لمواجهة نظيره كريستال بالاس والذي يضم العناصر التالية..

حراسة المرمى: فيليب يورجينسن

خط الدفاع: أكسيل ديساسي - توسين أدارابيويو - ليفي كولويل - مارك كوكوريا

خط الوسط: موسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - نوني مادويكي

خط الهجوم: كريستوفر نكونكو - كول بالمر - جواو فيليكس

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