جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 يناير 2025 والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم، جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 يناير 2025، والتي تشهد مجموعة من المواجهات المهمة في مختلف الملاعب العربية والأوروبية.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 يناير 2025، من مختلف البطولات والقنوات الناقلة.

جدول مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة على النحو التالي:

الدوري الإسباني

(فالنسيا - ريال مدريد) - الساعة 10:00 مساءً.

ريال مدريد

دوري أبطال إفريقيا

(شباب بلوزداد - الأهلي) - ملعب 5 جويلية 1962 - الساعة 9:00 مساءً.

الدوري الفرنسي

(نيس - ستاد رين) - الساعة 10:00 مساءً.

الدوري البرتغالي

(فاماليساو - سبورتنج لشبونة) - الساعة 10:15 مساءً.

(ناسيونال ماديرا - بورتو) - الساعة 8:00 مساءً.

كأس مصر

(طلائع الجيش - الأولمبي) - الساعة 5:30 مساءً.

(إنبي - حرس الحدود) - الساعة 5:30 مساءً.

(الجونة - القناة) - الساعة 2:30 مساءً.

(الاتحاد السكندري - تيم إف سي) - الساعة 2:30 مساءً.

(فاركو - الترسانة) - الساعة 2:30 مساءً.

الدوري التركي

(ألانياسبور - كونيا سبور) - ألانيا أوبا - الساعة 7:00 مساءً.

(تشايكور ريزه سبور - بشكتاش) - تشايكور ديدي - الساعة 7:00 مساءً.

البطولة المغربية الاحترافية إنوي

(شباب المحمدية - الفتح الرباطي) - الساعة 9:00 مساءً.

دوري نجوم العراق

(الزوراء - القوة الجوية) - الساعة 6:30 مساءً.

(زاخو - النفط) - الساعة 4:00 مساءً.

(الحدود - القاسم) - الساعة 1:30 مساءً.

(نوروز - ديالى) - الساعة 1:00 مساءً.

كأس ملك إسبانيا

(بونتيفيدرا - ريال مايوركا) - الساعة 8:00 مساءً.

(غرناطة - خيتافي) - الساعة 8:00 مساءً.

(راسينج فيرول - رايو فايكانو) - الساعة 8:00 مساءً.

كأس السوبر الإيطالي

(يوفنتوس - ميلان) - المملكة أرينا - الساعة 9:00 مساءً.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم الجمعة

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، بنقل جميع المباريات من مختلف البطولات، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة برشلونة وبارباسترو في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

دوناروما يعود لتدريبات باريس سان جيرمان استعدادًا للسوبر الفرنسي