ارتفاع أسعار الليمون .. 3 أسباب وراء الزيادة وتوقعات بإنخفاضها في مارس

شهدت أسعار الليمون في الأسواق المصرية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تجاوز سعر الكيلو 60 جنيهاً، ما أثار قلقاً بين المستهلكين والفلاحين على حد سواء، وفي ظل هذه الزيادة الكبيرة، أكد نقيب الفلاحين أن هناك عدة عوامل ساهمت في هذا الارتفاع غير المسبوق، مشيراً إلى ثلاثة أسباب رئيسية وراء زيادة سعر الليمون في الفترة الأخيرة.

وسيعرض لكم الموجز التفاصيل .

وأكد حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار الليمون شهدت ارتفاعاً كبيراً في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء هذا الارتفاع ،أولاً : هناك قلة في المعروض من الليمون في الأسواق بسبب انخفاض الإنتاج ، أما السبب الثاني فيتمثل في قيام معامل "الطرشي" بشراء كميات كبيرة من الليمون استعداداً لشهر رمضان المبارك، مما يزيد الطلب عليه ، وأخيراً يساهم تزايد نزلات البرد في فصل الشتاء في رفع الطلب على الليمون، حيث يعتبر من العناصر الأساسية في العديد من العلاجات الشعبية.

أسعار الليمون في الأسواق المصرية

تتراوح أسعار كيلو الليمون بين 45 و 60 جنيهاً، ويختلف السعر حسب المنطقة والعرض والطلب، ومن المعروف أن الليمون يُزرع في مناطق عدة، أبرزها الوادي الجديد، والدلتا، والصعيد.

وكشف نقيب الفلاحين،عن الأسباب الرئيسية التي تقف وراء هذا الارتفاع الكبير في الأسعار، مشيراً إلى أن سعر الكيلو وصل إلى 60 جنيهاً، وهو ما يعود إلى قلة المساحات المزروعة هذا الموسم. وأضاف أبو صدام أن تراجع المساحات المزروعة يعود إلى امتناع عدد كبير من المزارعين عن زراعة الليمون في السنوات الأخيرة بسبب تدني أسعاره وخسائرهم المتكررة في هذا المحصول.

وأوضح أن زيادة الإقبال على شراء الليمون مع قدوم فصل الشتاء، إلى جانب قلة المعروض ساهم في رفع الأسعار إلى 50 و 60 جنيهاً للكيلو في الأسواق.

موعد انخفاض أسعار الليمون في الأسواق

وأوضح أبو صدام أنه من المتوقع انخفاض أسعار الليمون في الأسواق في شهر مارس المقبل، تزامناً مع موسم جني المحصول الجديد ، وأشار إلى أن زراعة الليمون وزيادة إنتاجيته تتطلب حوالي 3 سنوات، مما يحد من القدرة على تلبية الطلب المتزايد في فترات معينة من العام.

وأضاف أن بعض أشجار الليمون قد تعرضت للإصابة، مما أدى إلى تراجع المعروض في الأسواق، وأوضح أن الأشجار المصابة بحاجة إلى وقت طويل للتعافي وإنتاج ثمار جديدة، وهو ما يفاقم الأزمة الحالية في الأسعار.

اقرأ أيضا : كم أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 2 يناير 2025.. مفاجأة فى سعر البسلة

فوائد شوربة الخضار في الشتاء.. تقوي المناعة وتقاوم الأمراض

تعرف على أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 1-1-2025 فى الأسواق









