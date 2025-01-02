كم أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 2 يناير 2025.. مفاجأة فى سعر البسلة

كم أسعار الخضار والفاكهة اليوم.. شهدت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 2 يناير 2025، تباينًا واضحًا وفقًا لأحدث التحديثات في سوق العبور للجملة، الذي يُعد من أكبر أسواق الجملة في مصر.

وشهدت أسعار البسلة تراجعًا ملحوظًا، حيث وصل سعرها اليوم إلى 22 جنيهًا في سوق العبور للجملة، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 2 يناير 2025.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

كم أسعار الخضروات والفواكه للمستهلك

تراوحت أسعار بعض الأصناف في سوق الجملة اليوم الخميس، حيث بلغ سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 16 إلى 21 جنيهًا، بينما سجل كيلو فلفل رومي صوب نفس السعر بين 16 و21 جنيهًا، كما تراوحت أسعار كيلو الكوسة من 9 إلى 17 جنيهًا، في حين تراوحت أسعار كيلو الجوافة بين 15 و25 جنيهًا، أما كيلو الرمان فقد تراوح بين 20 و35 جنيهًا، في حين بلغ سعر كيلو الفراولة ما بين 17 و27 جنيهًا.

كم أسعار الخضار اليوم

طماطم: يتراوح سعرها من 3 إلى 5 جنيهات.

بطاطس: يتراوح سعرها من 4.5 إلى 9.5 جنيهات.

بصل أبيض: يتراوح سعره من 7 إلى 14 جنيهًا.

بصل أحمر: يتراوح سعره من 9 إلى 11.5 جنيهًا.

كوسة: يتراوح سعرها من 10 إلى 17 جنيهًا.

جزر بدون عروش: يتراوح سعره من 3 إلى 5.5 جنيهات.

فاصوليا: يتراوح سعرها من 5 إلى 10 جنيهات.

باذنجان بلدي: يتراوح سعره من 4 إلى 12 جنيهًا.

باذنجان رومي: يتراوح سعره من 4 إلى 8 جنيهات.

باذنجان أبيض: يتراوح سعره من 6 إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم



فلفل رومي بلدي: يتراوح سعره من 16 إلى 20 جنيهًا.

فلفل رومي صوب: يتراوح سعره من 16 إلى 20 جنيهًا.

فلفل حامي بلدي: يتراوح سعره من 14 إلى 20 جنيهًا.

فلفل حامي صوب: يتراوح سعره من 14 إلى 20 جنيهًا.

فلفل ألوان (أصفر، أحمر، برتقالي): يتراوح سعره من 30 إلى 40 جنيهًا.

ملوخية: يتراوح سعرها من 6 إلى 9 جنيهات.

خيار صوب: يتراوح سعره من 13 إلى 17 جنيهًا.

خيار بلدي: يتراوح سعره من 9 إلى 13 جنيهًا.

بسلة: يتراوح سعرها من 20 إلى 24 جنيهًا.

سبانخ: يتراوح سعرها من 6 إلى 9 جنيهات.

قلقاس: يتراوح سعره من 12 إلى 15 جنيهًا.

بطاطا: يتراوح سعرها من 3 إلى 10 جنيهات.

ثوم: يتراوح سعره من 65 إلى 95 جنيهًا.

لفت: يتراوح سعره من 2 إلى 4 جنيهات.

بنجر: يتراوح سعره من 4 إلى 6 جنيهات.

خرشوف: يتراوح سعره من 20 إلى 0 جنيه.

بصل أخضر: يتراوح سعره من 15 إلى 0 جنيه.

كرات: يتراوح سعره من 7.5 إلى 0 جنيه.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم



خس (الرابطة 3 كيلو): يتراوح سعره من 6 إلى 7 جنيهات.

خس مشرشر: يتراوح سعره من 2 إلى 4 جنيهات.

خس مر: يتراوح سعره من 2 إلى 4 جنيهات.

خس أحمر: يتراوح سعره من 2 إلى 4 جنيهات.

خس كابوتشي: يتراوح سعره من 6 إلى 9 جنيهات.

كرنب (الواحدة 3 كيلو): يتراوح سعره من 4 إلى 5 جنيهات.

كرنب سلطة (الواعة 2 كيلو): يتراوح سعره من 15 إلى 8 جنيه.

كرنب أحمر (الواحدة كيلو): يتراوح سعره من 15 إلى10 جنيه.

قرنبيط (الواحدة 2 كيلو): يتراوح سعره من 3.5 إلى 5.5 جنيهات.

بروكلي: يتراوح سعره من 10 إلى 12 جنيهًا.

كرفس (6 ربطات كيلو الرابطة): يتراوح سعره من 12 إلى 4جنيه.

كرفس فرنسي (6 ربطات كيلو): يتراوح سعره من 7.5 إلى3 جنيه.

فجل أحمر (الربطة كيلو): يتراوح سعره من 3 إلى 5 جنيهات.

فجل صيني: يتراوح سعره من 3 إلى 5 جنيهات.

فينوكيا: يتراوح سعرها من 3 إلى 5 جنيهات.

شبت (100 رابطة كيلو): يتراوح سعره من 80 إلى50 جنيه.

بقدونس (100 رابطة كيلو): يتراوح سعره من 80 إلى 45 جنيه.

جرجير (100 رابطة كيلو): يتراوح سعره من 80 إلى 50 جنيه.

كسبرة (100 رابطة كيلو): يتراوح سعرها من 80 إلى 45جنيه.

نعناع (100 رابطة كيلو): يتراوح سعره من 7.5 إلى 3جنيه.

سلق (10 رابطات كيلو الرابطة): يتراوح سعره من 7.5 إلى 3 جنيه.

قرع عسل (الواحدة 6 كيلو): يتراوح سعره من 40 إلى 120 جنيهًا.

زعتر (الربطة كيلو): يتراوح سعره من 45 إلى 35 جنيه.

عيش الغراب (كرتونة 2 كيلو): يتراوح سعره من 120 إلى 60 جنيه.

روز ميري (الرابطة كيلو): يتراوح سعره من 45 إلى25 جنيه.

مرمرية (الرابطة كيلو): يتراوح سعره من 45 إلى 34 جنيه.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

برتقال بلدي: يتراوح سعره من 7 إلى 11 جنيهًا.

برتقال سكري: يتراوح سعره من 7 إلى 11 جنيهًا.

برتقال أبو سرة: يتراوح سعره من 8 إلى 14 جنيهًا.

نارنج: يتراوح سعره من 3 إلى 5 جنيهات.

يوسفي: يتراوح سعره من 6 إلى 16 جنيهًا.

كيموكوات: يتراوح سعره من 20 إلى 30 جنيهًا.

جريب فروت: يتراوح سعره من 7 إلى 15 جنيهًا.

ليمون حلو: يتراوح سعره من 6 إلى 12 جنيهًا.

ليمون بلدي: يتراوح سعره من 30 إلى 45 جنيهًا.

ليمون اضاليا: يتراوح سعره من 4 إلى 9 جنيهات.

عنب مستورد أصفر: يتراوح سعره من 110 إلى 0 جنيه.

عنب مستورد أسود: يتراوح سعره من 110 إلى 0 جنيه.

تفاح أمريكي إيطالي (كرتونة 20 كيلو): يتراوح سعره من 50 إلى 100 جنيه.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم



تفاح جولدن: يتراوح سعره من 40 إلى 80 جنيهًا.

تفاح سوري لبناني: يتراوح سعره من 40 إلى 80 جنيهًا.

بلح أم الفراخ: يتراوح سعره من 8 إلى 12 جنيهًا.

بلح رملي: يتراوح سعره من 12 إلى 16 جنيهًا.

بلح سيوي: يتراوح سعره من 35 إلى 75 جنيهًا.

بلح ثلاجة: يتراوح سعره من 12 إلى 16 جنيهًا.

جوافة: يتراوح سعرها من 16 إلى 24 جنيهًا.

رمان: يتراوح سعره من 20 إلى 35 جنيهًا.

فراولة: يتراوح سعرها من 15 إلى 27 جنيهًا.

كانتلوب: يتراوح سعره من 10 إلى 17 جنيهًا.

كاكا: يتراوح سعره من 25 إلى 35 جنيهًا.

مانجو كيت: يتراوح سعره من 40 إلى 70 جنيهًا.

بطيخ 1 (8 - 10 كيلو): يتراوح سعره من 88 إلى 110 جنيهات.

بطيخ 2 (6 - 8 كيلو): يتراوح سعره من 54 إلى 72 جنيهًا.

بطيخ 3 (4 - 6 كيلو): يتراوح سعره من 28 إلى 42 جنيهًا.

خوخ مستورد: يتراوح سعره من 50 إلى 70 جنيهًا.

نكتارين مستورد: يتراوح سعره من 50 إلى 70 جنيهًا.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم



برقوق مستورد (2 كيلو): يتراوح سعره من 50 إلى 90 جنيهًا.

حرنكش: يتراوح سعره من 40 إلى 50 جنيهًا.

كمثرى مستوردة: يتراوح سعرها من 125 إلى 0 جنيه.

أناناس: يتراوح سعره من 75 إلى 0 جنيه.

نبق: يتراوح سعره من 40 إلى 50 جنيهًا.

دوم: يتراوح سعره من 20 إلى 0 جنيه.

قشطة بلدي: يتراوح سعرها من 35 إلى 55 جنيهًا.

قشطة عبد الرازق: يتراوح سعرها من 100 إلى 150 جنيهًا.

كيوي: يتراوح سعره من 70 إلى 150 جنيهًا.

أبو فروة: يتراوح سعره من 75 إلى 0 جنيه.

باباظ: يتراوح سعره من 9 إلى 15 جنيهًا.

أفوكادو: يتراوح سعره من 70 إلى 150 جنيهًا.

جنزبيل: يتراوح سعره من 70 إلى 150 جنيهًا.

موز وليم: يتراوح سعره من 15 إلى 19 جنيهًا.

موز مغربي: يتراوح سعره من 15 إلى 19 جنيهًا.

موز بلدي: يتراوح سعره من 11 إلى 15 جنيهًا.

موز بيكو: يتراوح سعره من 18 إلى 22 جنيهًا.

موز مستورد: يتراوح سعره من 40 إلى 60 جنيهًا.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

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