التقديم في معهد معاوني الأمن 2025.. اعرف أماكن ورابط التقديم

معهد معاوني الأمن لعام 2025.. من الكلمات البحثية التي تشغل محركات البحث المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية خاصةً محرك البحث “جوجل”، لمعرفة موعد وطرق وخطوات التقديم بالمعهد، وفيما يلي سيكشف لكم الموجز عن كل ما هو متعلق بمعهد معاوني الأمن لعام 2025.

فتح بابا التسجيل في المعهد لعام 2025

أعلنت وزارة الداخلية المصرية رسميًا عن فتح باب التسجيل في معهد معاوني الأمن لعام 2025، حيث يمكن للذكور والإناث التقديم وفقًا للشروط المحددة.

التقديم بالمعهد إلكترونيًا

سيتم فتح باب التقديم الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الرابط من هنــــا، اعتبارًا من يوم السبت 4 يناير 2025 وحتى يوم الاثنين 17 فبراير 2025.

وقد أكد اللواء تامر مخيمر أن الموقع الإلكتروني هو الوسيلة الوحيدة للتسجيل، داعيًا المتقدمين إلى الالتزام بكافة التعليمات والإرشادات لضمان إتمام عملية التسجيل بنجاح.

أماكن تقديم الأوراق اللازمة

وقد حددت الوزارة أماكن لتقديم الأوراق وإجراء الاختبارات، خاصة للمتقدمين الذين يفضلون الحضور شخصيًا، والتي جاءت كالتالي :

طرق واماكن التقديم للذكور

معهد طره: لمحافظات القاهرة، شمال وجنوب سيناء، ومدن القناة.

معهد وادي النطرون: لمحافظات الإسكندرية، مطروح، البحيرة، وغرب الدلتا.

معهد سوهاج: لمحافظات الوادي الجديد، أسوان، الأقصر، قنا، وأسيوط.

معهد 6 أكتوبر: لمحافظات الجيزة، بني سويف، المنيا، والفيوم.

المستندات المطلوبة للتقديم في معهد معاون الأمن

كشفت وزارة الداخلية، المستندات المطلوبة للتقديم في معهد معاون الأمن (ذكور- إناث):

12 صورة شخصية.

شهادة ميلاد كمبيوتر.

بيان نجاح الشهادة الإعدادية بدون درجات يكتب فيه مطلوب لمعهد معاوني الأمن.

الموقف من التجنيد.

قيد فردي للطالب لبيان أنه غير متزوج.

قيد عائلي للأب.

قيد عائلي للجدود من ناحية الأب والأم.

مفردات مرتب الأب والأم.

طرق واماكن التقديم للإناث

يتم التقديم من خلال معهد طره فقط.

أهمية التقديم في معهد معاوني الأمن

مميزات المعهد

يتميز المعهد بمنح الذكور المقبولين إعفاءً من الخدمة العسكرية، كما يعد المعهد فرصة للشباب الراغبين في الحصول على تأهيل أمني متميز ضمن منظومة وزارة الداخلية.

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