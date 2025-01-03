خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بكافة الطرق ورابط الاستعلام

تعد فاتورة المياه من الالتزامات الأساسية للمواطنين شهرياً، وأيضاً الحفاظ على انتظام السداد هو خطوة ضرورية بهدف تجنب أي غرامات إضافية يمكن أن تترتب على التأخير، وفواتير المياة لا تقتصرعلى تكلفة الاستخدام فقط بل بالمعنى المادي، وتعكس أيضًا الاستهلاك الشهري ومدى أهمية ترشيد استخدام الموارد المائية والحفاظ عليها، وهذا ما يوضحه الموجز في هذا التقرير.

طريقة دفع فاتورة المياه

سداد فواتير المياه

حيث حددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عدد من الآليات وتمكن كافة المشتركين بالفروع والشبكات بالشركات التابعة لها وذلك بكافة المحافظات من أجل الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر نوفمبر 2024، من جميع العدادات.

وحددت أيضاً الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر منشور لها على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، عددًا من الآليات لسداد فاتورة استهلاك المياه عن شهر نوفمبر 2024، عن طريقة تطبيق على الهاتف المحمول «125-HCWW» والمتواجد على نظامي التشغيل الأندرويد وIOS، أو عن طريق شركة فوري للخدمات الإلكترونية بهدف التسهيل على العملاء وتمكينهم من سداد فواتير استهلاك مياه الشرب في أي وقت على مدار اليوم وأيضاً خلال الإجازات الرسمية.

خطوات تحميل تطبيق 125 لسداد فاتورة مياه الشرب لشهر يناير لهذا العام 2025

- أولا إنشاء حساب بالبيانات المطلوبة.

- ثم اختيار الشركة التابع لها.

- وبعد ذلك إدخال رقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه الخاصة به.

طريقة سداد فاتورة المياه لشهر يناير 2025

أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنّه من الممكن تحصيل قيمة استهلاك فواتير المياه عن طريق شركة (فوري) للخدمات الإلكترونية بواسطة اتباع الخطوات التالية:

- في البداية قم بإدخال على مرافق عامة عن طريق موقع فوري.

- ثم اختَر شركة المياه التابع لها.

- وبعدها ادخل رقم المشترك.

- وسوف تظهر بيانات العميل والمبلغ المستحق.

- وأيضاً ادفع واستلم الايصال.

- وبعد ذلك ستظهر قيمة الفاتورة ويمكن سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه وخطوات الاستعلام عنها

1- أولا زيارة الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن طريق هذا الرابط.

2- وبعدها قيام المشترك باختيار قائمة (خدماتنا).

3- ثم يضغط المشترك على زر (احسب فاتورتك بنفسك) من قائمة (خدماتنا).

4- وبعد ذلك كتابة كافة البيانات المطلوبة التي تشمل: (المحافظة، نوع النشاط سواء منزلي أو خدمي، وقراءة العداد الحالية والسابقة وعدد الوحدات).

5- وأيضاً سوف تظهر قيمة فاتورة المياه عن الشهر المراد دفعه، حيث تتضمن الآتي: (كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، تحديد الشريحة، سعر المتر، قيمة استهلاك المياه، الصرف الصحي، خدمات الجهاز التنظيمي، إجمالي الاستهلاك).

طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد لشهر يناير 2025

1- في البداية الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة مياه الشرب التابع لكل محافظة.

2- ثم إدخال رقم العداد الخاص بصاحب المنزل والمدون على فاتورة المياه الماضية الخاصة بالشهر السابق.

3- وبعد ذلك اضغط على كلمة (البحث) حتى تظهر لك الفاتورة وقيمة الاستهلاك.

4- ومن أجل الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب عن طريق هذا الرابط.

5- وبعدها قم بالدخول على رابط (احسب فاتورتك بنفسك).

6- وأيضاً قم بإدخال البيانات المطلوبة التي تشمل الإسم والعداد والعنوان بشكل صحيح.

7- وإدخال القراء الحالية لـ العداد.

8- وإدخال القراءة الماضية للعداد.

9- وقم بالضغط على عرض الفاتورة.

10- وسوف تظهر القيمة الواضحة للفاتورة الشهرية، بالنسبة لكمية المياه المستهلكة، ونوع الشريحة، وسعر المتر، و«إجمالي الاستهلاك».

خطوات سداد فاتورة المياه أون لاين

- قم بالدخول إلى موقع شركة المياه (من هذا الرابط).

- وبعدها اختر قسم خدماتنا.

- وبعد ذلك اختر دفع الفاتورة.

- وفي هذه الخطوة حدد شركة المياه التابع لها.

- ثم أدخل كود الدفع الإلكترونى المدون على فاتورة المياه السابقة.

- وأيضاً اضغط التالي.

- وادخل البيانات المطلوبة بدقة.

- وقم باختيار الدفع باستخدم بطاقة الائتمان.

- وأخيراً ادخل بيانات البطاقة المطلوبة وأتمم عملية الدفع.

الاستعلام عن فاتورة المياه وسدادها

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