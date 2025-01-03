مفاجآت في تشكيل الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال

تنطلق بعد قليل مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد

يسعي فريق الأهلي خلال هذه المباراة لتحقيق الفوز الثاني له علي التوالي علي شباب بلوزداد الجزائري بدور المجموعات عقب فوزه عليه في الجولة الثالثة بنتيجة 6-1.

موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد

مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد، المقررة مساء اليوم الجمعة الموافق 3 يناير2025، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد

يمكنك متابعة قمة فريق الأهلي ضد شباب بلوزداد، في دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 6.

الأهلي ضد شباب بلوزداد

تشكيل فريق الأهلي ضد شباب بلوزداد

تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره شباب بلوزداد يأتي كالأتي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، اشرف داري ، يحيي عطية الله

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات ، وسام أبوعلي ، كريم الدبيس

بدلاء الأهلي ضد شباب بلوزداد

تشهد دكة بدلاء فريق الأهلي أمام نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري اليوم بدوري أبطال أفريقيا، كلاً من : أكرم توفيق وبيرسي تاو ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة و ياسر إبراهيم ومحمود كهربا وكريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى شوبير.

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

يرصد الموجز، جدول ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا وجاءت كالتالي..

1- الأهلي 7 نقاط

2- أورلاندو بايرتس 5 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- استاد أبيدجان نقطة واحدة.

عودة الأهلي للقاهرة

من المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي عقب المباراة من استاد 5 يوليو إلى مطار هوارى بومدين بالعاصمة الجزائرية، لاستقلال الطائرة الخاصة في رحلة العودة إلى القاهرة.

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