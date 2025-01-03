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رئيس التحرير
ياسر بركات
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رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 btc .. آخر تحديث للأسعار في مصر

كم سعر الجنيه الذهب
كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 btc

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 btc ارتفاعًا لا يقل عن 40 جنيهًا مع ختام تعاملات اليوم الجمعة في محلات الصاغة، مقارنة بمستواه يوم أمس الخميس، ووصل آخر سعر للجنيه الذهب داخل محلات الصاغة إلى حوالي 29,880 جنيهًا للبيع و30,080 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المحلية، حيث جاءت الأسعار كالتالي والتي نرصدها عبر الموجز:

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أسعار الذهب اليوم الخميس 2 يناير 2025 في مصر

استقرار أسعار الذهب محليًا وانخفاضها عالميًا اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

  • سعر البيع: 4297.25 جنيه
  • سعر الشراء: 4268.5 جنيه

سعر الذهب عيار 22

  • سعر البيع: 3939 جنيه
  • سعر الشراء: 3912.75 جنيه

سعر الذهب عيار 21

  • سعر البيع: 3760 جنيه
  • سعر الشراء: 3735 جنيه

سعر الذهب عيار 18

  • سعر البيع: 3222.75 جنيه
  • سعر الشراء: 3201.5 جنيه

سعر الذهب عيار 14

  • سعر البيع: 2506.75 جنيه
  • سعر الشراء: 2490 جنيه

سعر الذهب عيار 12

  • سعر البيع: 2148.5 جنيه
  • سعر الشراء: 2134.25 جنيه

سعر الذهب عيار 9

  • سعر البيع: 1611.5 جنيه
  • سعر الشراء: 1600.75 جنيه

سعر الجنيه الذهب

  • سعر البيع: 30,080 جنيه
  • سعر الشراء: 29,880 جنيه

سعر أوقية الذهب

  • سعر البيع: 2641.71 دولار
  • سعر الشراء: 2641.44 دولار

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

  • سبيكة ذهب 1 جرام: 4,351.43 جنيه
  • سبيكة ذهب 2.5 جرام: 10,863.57 جنيه
  • سبيكة ذهب 5 جرام: 21,727.14 جنيه
  • سبيكة ذهب 10 جرام: 43,454.29 جنيه
  • سبيكة ذهب 20 جرام: 86,908.57 جنيه
  • سبيكة ذهب 50 جرام: 217,271.43 جنيه
  • سبيكة ذهب 100 جرام: 434,542.86 جنيه
  • أونصة ذهب (31.10 جرام): 135,143.43 جنيه
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، منها:

  • تؤدي الأزمات إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.
  • يؤثر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على تكلفة استيراد الذهب.
  • زيادة الطلب أو نقص المعروض يؤديان إلى تغير الأسعار.


نصائح للمستثمرين والمشترين

  • يُنصح بمتابعة أسعار الذهب يوميًا لاتخاذ قرارات شراء أو بيع مدروسة.
  • تعد السبائك وسيلة جيدة للاستثمار نظرًا لقلة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية.
  • يجب التأكد من عيار السبيكة أو المشغولة قبل الشراء لضمان الجودة.

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