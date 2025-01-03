كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 btc .. آخر تحديث للأسعار في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 btc ارتفاعًا لا يقل عن 40 جنيهًا مع ختام تعاملات اليوم الجمعة في محلات الصاغة، مقارنة بمستواه يوم أمس الخميس، ووصل آخر سعر للجنيه الذهب داخل محلات الصاغة إلى حوالي 29,880 جنيهًا للبيع و30,080 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المحلية، حيث جاءت الأسعار كالتالي والتي نرصدها عبر الموجز:

سعر الذهب عيار 24

سعر البيع: 4297.25 جنيه

سعر الشراء: 4268.5 جنيه

سعر الذهب عيار 22

سعر البيع: 3939 جنيه

سعر الشراء: 3912.75 جنيه

سعر الذهب عيار 21

سعر البيع: 3760 جنيه

سعر الشراء: 3735 جنيه

سعر الذهب عيار 18

سعر البيع: 3222.75 جنيه

سعر الشراء: 3201.5 جنيه

سعر الذهب عيار 14

سعر البيع: 2506.75 جنيه

سعر الشراء: 2490 جنيه

سعر الذهب عيار 12

سعر البيع: 2148.5 جنيه

سعر الشراء: 2134.25 جنيه

سعر الذهب عيار 9

سعر البيع: 1611.5 جنيه

سعر الشراء: 1600.75 جنيه

سعر الجنيه الذهب

سعر البيع: 30,080 جنيه

سعر الشراء: 29,880 جنيه

سعر أوقية الذهب

سعر البيع: 2641.71 دولار

سعر الشراء: 2641.44 دولار

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

سبيكة ذهب 1 جرام: 4,351.43 جنيه

سبيكة ذهب 2.5 جرام: 10,863.57 جنيه

سبيكة ذهب 5 جرام: 21,727.14 جنيه

سبيكة ذهب 10 جرام: 43,454.29 جنيه

سبيكة ذهب 20 جرام: 86,908.57 جنيه

سبيكة ذهب 50 جرام: 217,271.43 جنيه

سبيكة ذهب 100 جرام: 434,542.86 جنيه

أونصة ذهب (31.10 جرام): 135,143.43 جنيه

سعر الذهب اليوم

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، منها:

تؤدي الأزمات إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

يؤثر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على تكلفة استيراد الذهب.

زيادة الطلب أو نقص المعروض يؤديان إلى تغير الأسعار.



نصائح للمستثمرين والمشترين

يُنصح بمتابعة أسعار الذهب يوميًا لاتخاذ قرارات شراء أو بيع مدروسة.

تعد السبائك وسيلة جيدة للاستثمار نظرًا لقلة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية.

يجب التأكد من عيار السبيكة أو المشغولة قبل الشراء لضمان الجودة.

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