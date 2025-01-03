أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية .. شوف بكام انهارده

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، الجمعة 3 يناير 2024، استقراراً ملحوظاً مع منتصف التعاملات مع تفاوت طفيف في أسعار البيع والشراء، فيما يلي تفاصيل الأسعار الخاصة بالذهب في مختلف الأعيرة مع المصنعية، عبر الموجز.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

استقرت أسعار الذهب في مصر مع تفاوت طفيف في الأسعار بين الشراء والبيع، خاصة في جرام عيار 21. فقد سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية 3735 جنيهاً للشراء، و3760 جنيهاً للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر لمختلف الأعيرة

جرام عيار 24

سعر الشراء: 4268.5 جنيهاً

سعر البيع: 4297.25 جنيهاً

جرام عيار 22

سعر الشراء: 3912.75 جنيهاً

سعر البيع: 3939 جنيهاً

جرام عيار 18

سعر الشراء: 3201.5 جنيهاً

سعر البيع: 3222.75 جنيهاً

جرام عيار 14

سعر الشراء: 2490 جنيهاً

سعر البيع: 2506.75 جنيهاً

الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 50.85 جنيه

سعر البيع: 50.35 جنيه

الأونصة

سعر الشراء: 2648 جنيهاً

سعر البيع: 2647.5 جنيهاً

الجنيه الذهب

سعر الشراء: 30080 جنيهاً

سعر البيع: 30070 جنيهاً

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

سبيكة ذهب 1 جرام: 4,351.43 جنيه

سبيكة ذهب 2.5 جرام: 10,863.57 جنيه

سبيكة ذهب 5 جرام: 21,727.14 جنيه

سبيكة ذهب 10 جرام: 43,454.29 جنيه

سبيكة ذهب 20 جرام: 86,908.57 جنيه

سبيكة ذهب 50 جرام: 217,271.43 جنيه

سبيكة ذهب 100 جرام: 434,542.86 جنيه

أونصة ذهب (31.10 جرام): 135,143.43 جنيه

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، منها:

تؤدي الأزمات إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

يؤثر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على تكلفة استيراد الذهب.

زيادة الطلب أو نقص المعروض يؤديان إلى تغير الأسعار.



نصائح للمستثمرين والمشترين

يُنصح بمتابعة أسعار الذهب يوميًا لاتخاذ قرارات شراء أو بيع مدروسة.

تعد السبائك وسيلة جيدة للاستثمار نظرًا لقلة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية.

يجب التأكد من عيار السبيكة أو المشغولة قبل الشراء لضمان الجودة.

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