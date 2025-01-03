دعوى طلاق.. مأساة عاشتها منار في زواجها حتى وقفت أمام محكمة الأسرة

دعوى طلاق.. مأساة عاشتها منار خلال رحلة حياتها الزوجية التي ظنت أنها ستكون المخرج من الحياة الصعبة التي عاشتها في بيت عائلتها، فقدمت دعوى طلاق حتى تنهي كل شيء يؤلمها في حياتها سواء في الحياة الزوجية أو حتى حياتها التي كانت تعيشها مع أهلها في منزلهم.

دعوى طلاق

الموجز تستعرض التفاصيل، دعوى طلاق رفعتها منار ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، إذ أعربت في دعواها عن استياءها من تلك الحياة الصعبة بل المستحيلة مع زوجها التي ظنت أنه سيكون عوضًا لها عما عاشته في منزل أهلها من حياة بائسة لم تجد فيها كل ما كانت تريده.

وقالت منار في دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة: "من أول ما شوفته لقيت شخصية حلوة وجميلة، كل حاجة كانت كويسة، راجل مؤدب ومحترم، وكمان حنين وبيعملي كل حاجة بمعنى كل حاجة حب وحنان ودفء في الأحضان".

تفاصيل دعوى طلاق

وأضافت منار في دعوى طلاق: "كنا بنخرج ونروح ونيجي ونقلب الدنيا من كتر السعادة اللي أنا كنت فيها، خطيبي بقى وحبيبي وعوضي عن اللي أنا شوفته عن الحياة الصعبة مع أبويا اللي كان معيشني حياة ما يعلم بيها إلا ربنا".

وتابعت: "المهم إنه كان كل حاجة كويسة جدًا بينا، وفضلنا طول فترة الخطوبة في نعيم ما بعده نعيم، وقولت خلاص بقى الدنيا ضحكتلي لحد ما قربت من الجواز، واتجوزنا وبعدها الدنيا اتقلبت تمامًا".

دعوى طلاق

تغير غير متوقع

منار واصلت في دعوى طلاق: "مش عارفة والله إيه اللي حصل، أو حتى أنا قصرت في إيه، أول ما اتجوزنا عيشنا حياة حلوة أوي، كل حاجة كانت حلوة، علاقة وحنان وخروج وفسح ولعب وكل اللي كان نفسي فيه عملته، لحد ما بدأت المأساة".

وأردفت: "تغير متوقعتوش منه في يوم من أيام حياتي، فجأة كده ومرة واحدة لقيت شخصية غريبة جدًا وبقى كل شوية يزعق ويتخانق، مش بس كده ده كله ميجيش جنب اللي عمله معايا والإحساس اللي أنا حسيته بعد ما خلصت من العيشة الصعبة مع أبويا".

انتظار الحكم

واختتمت منار: "كان بيضربني كل شوية، ولما روحت عشان أشتكي لأهلي قالولي مش أنتِ أول واحدة تضرب من جوزها يعني عيشي بقى واستحملي شوية، فقررت أقدم دعوى طلاق".

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