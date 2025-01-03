مفاجأة.. محمد رمضان يلحق بالسباق الرمضاني 2025

اعلن الفنان محمد رمضان تحضيراته للمشاركه في موسم رمضان الجاري 2025 ، دون الكشف عن اي تفاصيل العمل، وكشف مصدر مقرب أن رمضان يستعد لتصوير اعلان لإحدي شركات الاتصالات، بالاشتراك مع فنان كبير، حيث أن التعاقد فيما بينهم مستمر لفترة كبيرة، ولكن لم يفصح رمضان عن أي تفاصيل.

ونشر رمضان فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك "ان فيلمه الجديد أسد من المفترض طرحه الفتره المقبله في السينمات، مشيراً انه يشارك في مهرجان كوتشيلا”.

محمد رمضان

كليب برج الثور لـ محمد رمضان

وطرح الفنان محمد رمضان، كليبه الجديد الذي يحمل اسم «برج الثور» بالتعاون مع النجم العالمي أفرو بي، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد فترة من الترويج له.

يرصد إليكم الموجز تفاصيل اغنية بوك الثور

اغنية برج الثور



أغنية برج الثور من كلمات محمد رمضان وأحمد ديزل، وتوزيع إيهاب كلوبيكس، والفيديو كليب من إخراج ليلى غالب، و تأتي بالتعاون بين محمد رمضان والرابر أفرو بي، وهي من إخراج ليلي غالب، ومن كلمات محمد رمضان وأحمد ديزل، وألحان وتوزيع ديزل.

تسلط الأغنية الضوء على شخصية قوية ومستقلة، وتحمل مزيجًا من الإيقاعات الحديثة والكلمات الجريئة، كما تعبّر عن سمات مواليد برج الثور مثل الثبات والإصرار، لكنها تقدمها بأسلوب مرح ومعاصر.



وشهدت منشورات محمد رمضان الأخيرة تفاعلًا واسعًا من معجبيه، حيث تجنبوا الملل وركزوا على التنبؤ باسم الأغنية القادمة، ولكن لم تخل هذه التفاعلات من الانتقادات، إذ وصف البعض هذه الأنواع من الحملات بأنها تروج فقط للعلامات التجارية العالمية ولا تركز على الفن فقط.

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