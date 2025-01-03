شوط سلبي بين الأهلي و شباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال

انتهي الشوط الأول من مباراة فريق الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

الأهلي ضد شباب بلوزداد

يسعي فريق الأهلي للخروج بنتيجة إيجابية خلال هذه المباراة وتحقيق الفوز الثاني له علي التوالي علي شباب بلوزداد الجزائري بدور المجموعات عقب فوزه عليه في الجولة الثالثة بنتيجة 6-1.

موعد قمة الأهلي و شباب بلوزداد

مواجهة الأهلي ضد نظيره شباب بلوزداد الجزائري، المقررة مساء اليوم الجمعة الموافق 3 يناير2025، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025، انطلقت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري

يمكنك مشاهدة مواجهة فريق الأهلي ضد شباب بلوزداد، في دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 6.

الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري

تشكيل فريق الأهلي ضد شباب بلوزداد

تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره شباب بلوزداد الجزائري يأتي كالأتي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، اشرف داري ، يحيي عطية الله

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات ، وسام أبوعلي ، كريم الدبيس

بدلاء الأهلي ضد شباب بلوزداد

دكة بدلاء فريق الأهلي أمام نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري اليوم بدوري أبطال أفريقيا، يتواجد بها كلاً من : أكرم توفيق وبيرسي تاو ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة و ياسر إبراهيم ومحمود كهربا وكريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى شوبير.

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

يرصد الموجز، جدول ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا حيث يتصدر الأهلي ترتيب المجموعة وجاءت كالتالي..

1- الأهلي 7 نقاط

2- أورلاندو بايرتس 5 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- استاد أبيدجان نقطة واحدة.

إقرأ أيضا:

محاضرة فنية أخيرة للاعبي الأهلي قبل لقاء اليوم بدوري الأبطال.. اعرف التفاصيل

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد الليلة في دوري أبطال إفريقيا





