مشاهدة ماتش الأهلي و شباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال

موقع "الموجز" يقدم خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لماتش الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد

يسعي النادي الأهلي خلال هذه المباراة لتحقيق الفوز علي الفريق الجزائري بعقر داره لحسم صدارة المجموعة بدور المجموعات وكان الأهلي قد حقق الفوز علي شباب بلوزداد في الجولة الثالثة بنتيجة 6-1.

بث مباشر ماتش الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد ف ي دوري الأبطال لحظة بلحظة

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز” متابعة أحداث مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

د1..

مشاهدة ماتش الأهلي ضد شباب بلوزداد ف ي دوري الأبطال لحظة بلحظة

بث مباشر مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد

شاهد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد

قمة الأهلي أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، مساء اليوم الجمعة الموافق 3 يناير2025، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد

شاهد ماتش الأهلي ضد شباب بلوزداد

يمكنك الاستمتاع بمتابعة مباراة فريق الأهلي ضد شباب بلوزداد، في دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 6.

الأهلي ضد شباب بلوزداد

مشاهدة ماتش الأهلي ضد شباب بلوزداد ف ي دوري الأبطال لحظة بلحظة

شاهد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد

بث مباشر ماتش الأهلي ضد شباب بلوزداد

تشكيل الأهلي المتوقع ضد شباب بلوزداد

تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد نظيره شباب بلوزداد يأتي كالأتي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيي عطية الله

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات ، وسام أبوعلي ، بيرسي تاو



مشاهدة ماتش الأهلي ضد شباب بلوزداد

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

يرصد الموجز، جدول ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا وجاءت كالتالي..

1- الأهلي 7 نقاط

2- أورلاندو بايرتس 5 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- استاد أبيدجان نقطة واحدة.

إقرأ أيضا:

محاضرة فنية أخيرة للاعبي الأهلي قبل لقاء اليوم بدوري الأبطال.. اعرف التفاصيل

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد الليلة في دوري أبطال إفريقيا