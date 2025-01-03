حورية فرغلي تكشف حقيقة زواجها من ميدو فايد بعد تسريبات سارة نخلة

حسمت الفنانة حورية فرغلي الجدل المثار حول ارتباطها بالفنان الشاب ميدو فايد، وذلك خلال مداخلة هاتيف مع الإعلامية سارة نخلة في برنامج “آخر اليوم” على قناة “هي”.

قالت حورية فرغلي بطريقة ساخرة أثارت الضحك: “العيال اللي خلفتهم من ميدو مطلعين عيني”. وأضافت: “العلاقة بيني وبين ميدو مش علاقة حب الراجل للست، إحنا أكتر من الأخوات، وميدو بيخاف عليا كتير”.

وعلقت سارة نخلة: هو مين مبيحبش حورية فرغلي، كلنا بنحبك ومنتظرينك ترجعي تاني وتعملي عمل يكسر الدنيا زي ساحرة الجنوب.

من هنا

أخر أعمال حورية فرغلي



جدير بالذكر أن الفنانة حورية فرغلي تواصل حاليًا تحضيراتها لفيلم "المدرسة"، الذي بدأ تصويره مؤخرًا، حيث عبّر فريق العمل عن حماسه وسعادته بهذا المشروع. يناقش الفيلم مجموعة من القضايا الهامة التي تخص المراهقين، ويعالج المشاكل الناتجة عن تأثير السوشيال ميديا على حياتنا اليومية، وما تسببه من أضرار للأطفال والكبار على حد سواء.

حورية فرغلي

يرصد الموجز ابطال الفيلم

يشارك حورية فرغلي في البطولة عدد من النجوم، أبرزهم إيساف، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكى، محمود فارس، عبد المنعم المرصفى، صبرى عبد المنعم، محمد حمزة، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب مثل مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، ياسمينا صالح وغيرهم، الفيلم من إخراج محمد جمال الحديني.

مصير مسلسل ساحرة الجنوب

وأشارت حورية فرغلي إلى أنها كانت على وشك التحضير للجزء الثالث من مسلسل "ساحرة الجنوب" وكانت ستقوم بتصويره منذ فترة، لكنها تفاجئت من صدور قرار من المفتي في السعودية قبل تولي الملك الحالي يمنع تصويره، وحتى الآن لا يريدون استكماله أو بيعه أو حتى التنازل عنه لأي منتج آخر.

اقرأ أيضًا:

نجمات رفعوا شعار لا للزواج.. أبرزهن نيرمين الفقي وحورية فرغلي

حورية فرغلي تتعاقد على فيلم سينمائي بعنوان ” المدرسة ” .. التفاصيل كاملة