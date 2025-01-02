نساء في حياة مصطفي شعبان..وقع في غرام فتاة مجهولة وخلافه مع حورية فرغلى

نساء في حياة مصطفي شعبان..

أعلن الفنان مصطفى شعبان خلال سهرة خاصة مع الإعلامي عمرو الليثي خبر زواجه من هدى الناظر، مشيرًا إلى أن حفل الزفاف كان قاصرًا على الأسرة والمقربين.

ويعتبر الفنان مصطفى شعبان من أشهر الفنانين الذين اختاروا أن يعيشوا حياة العزوبية حتى جاوز الـ 50 حيث كان يفضل الاستقلالية والحرية التي وفرتها له العزوبية لسنوات طويلة، معبرًا عن تأخر زواجه بـ" النصيب".

مصطفى شعبان

نساء في حياة مصطفي شعبان، ورغم تفضيله للعزوبية إلا أن هناك 3 نساء كانوا في حياة الفنان مصطفى شعبان، وكلهن دخلوا حياته لأسباب مختلفة يوضحها الموجز في السطور التالية.

خطوبة لم تكتمل.. أول فتاة وقع في حبها

أكد شعبان في تصريحات عديدة أنه في عام 2006 قرر الارتباط ولكن الحظ لم يحالفه، وبسبب اختلاف وجهات النظر بينه وبين خطيبته لم تستمر الخطبة طويلًا وانتهت بالفسخ، وعلق الفنان مصطفى شعبان على ذلك بـ: كنت صغيرين وقتها وكنا متحمسين.

وأشار مصطفى شعبان أنه رغم فسخ الخطبة إلا أنه ما زال تجمعه علاقة طيبة بخطيبته السابقة وأن ثمة صداقة قوية تجمعهما.

من هي هدى الناظر زوجة مصطفى شعبان؟

وبعد إعلان مصطفى شعبان خبر زواجه من هدى الناظر في جو أسري وبسيط، زاد البحث عنها لذا نرصد بعض المعلومات عنها.

وُلِدَت في القاهرة عام 1982، سيدة الأعمال المصرية هدى الناظر، وحصلت على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 2006، وبدأت مسيرتها المهنية في مجال الإعلانات قبل الانتقال إلى مجال إدارة الأعمال الفنية.

تولت هدى الناظر مسؤولية إدارة أعمال الفنان لعدة سنوات، ولكن التعاون بينهما لم يستمر طويلًا بسبب خلافات وقعت بينها وبين الفنانة دينا الشربيني.

حورية فرغلي ومصطفى شعبان.. ما سر الخلاف بينهما؟

كشفت حورية فرغلي في تصريحات سابقة لها سبب خلافها مع مصطفى شعبان مشيرة إلى أن الأمر متعلق بخلافات عمل.

وقالت حورية بأنها قابلت شعبان في عند الكعبة وعرض عليها الأخير ان تشاركه في مسلسل أمراض نسا، مشيرة إلى أنها تعلق بالدور بعد قراءة الشخصية.

وأضافت بأنها عقب عودتها من السعودية وقعت العقد وسافرت، وعند عودتها فوجئت بتغيير اسم المسلسل، ونشر الأفيش من غير وضع صورتها، وبعد محاولات بدأت التصوير في المسلسل، وفي آخر يوم تم تسليمها شيك بتاريخ استحقاق متأخرًا جدًا مما دفعها لتمزيقه وقولها: "المسلسل ده لا اعتبره من أعمالي".

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