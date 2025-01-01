أبو هريرة المصري.. قصة الشاب محمود نجاح محمد أبو زينة

أبو هريرة المصري، الشاب محمود نجاح محمد أبو زينة، الذي استحوذ على قلوب الملايين بروح الإيثار والرحمة، حيث سار مئات الكيلومترات لعلاج قطة محتاجة، مستذكراً روح الصحابي الجليل أبو هريرة ، هذا الفعل النبيل أهله لتقدير وزير الأوقاف، وأصبح حديث الجميع على منصات التواصل الاجتماعي.

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تم تداول مقطع فيديوعلى مواقع التواصل الاجتماعي أثار تعاطف الكثيرين من الأشخاص لشاب لم يكمل عقده الثالث بعد، يدعى «محمود نجاح محمد أبو زينة»، حيث ظهر حاملًا قطته المريضة في شوارع القاهرة، مدعيًا أنه يبحث لها عن علاج، ما أظهر مدى إنسانيته.

وخلال مقطع فيديو، ظهر الشاب محمود أبو زينة صاحب الـ21 عامًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو يرتدي الزي الأزهري ويحمل قطة، مدعيًا أنها مريضة ويسعى لعلاجها من مرضها.

وتبين أن صاحب مقطع فيديو واقعة «القطة الشهيرة»، سافر من مركز بسيون محافظة الغربية إلى القاهرة وحده لعلاج قطته المريضة، ليكشف عن موقفه الإنساني النبيل تجاه القطة والذي يستحق كل تقدير واحترام في قلوب الآخرين.

وزير الأوقاف يستقبل صاحب مقطع فيديو واقعة «القطة الشهيرة»

واستقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الشاب محمود نجاح محمد أبو زينة، صاحب مقطع فيديو واقعة «القطة الشهيرة»، وأسرته في مقر ديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار دعم الوزارة للنماذج الإنسانية الراقية، التي تؤكد القيم النبيلة والمشاعر الطيبة.

وخلال اللقاء، عبّر وزير الأوقاف عن اعتزازه بالشاب محمود نجاح، وأثنى على موقفه الإنساني النبيل تجاه قطته رغم كونه من ذوي القدرات الخاصة، إلا أنه تناسى معاناته وحالته المرضية وسافر من مركز بسيون إلى القاهرة وحدة لعلاج قطته، ورغم هذا تعرض لمن حاولوا اختطاف قطته منه.

وزير الأوقاف يقرر التكفل بعلاج الشاب محمود نجاح داخل مستشفى الدعاة

وفي بادرة إنسانية مميزة، قرر الدكتور أسامة الأزهري التكفل بعلاج الشاب محمود نجاح، داخل مستشفى الدعاة، بما يشمل العمليات الجراحية التي قد يحتاجها، وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي تقديرًا لموقفه المشرف، وحرصًا على دعمه ليكون مثالًا يُحتذى به في المجتمع.

وتزامن تكريم الشاب محمود مع يوم عيد ميلاده، ما أضاف للقاء بُعدًا احتفاليًّا مميزًا، وقدم وزير الأوقاف دعمًا ماليًّا للشاب محمود نجاح قدره 20 ألف جنيها من باب البر، تعبيرًا عن تقدير الوزارة لدوره الإنساني اللافت، ولإدخال السعادة إلى قلبه في هذه المناسبة الخاصة.

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