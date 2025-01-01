سبب تصدر رجوة الحسين التريند.. ماذا قال رواد التواصل الاجتماعي

سبب تصدر رجوة الحسين التريند، تصدرت رجوة الحسين زوجة ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله، التريند من جديد وذلك مع بداية العام الجديد 2025 بساعات، وينشر الموجز سبب تصدر رجوة الحسين التريند.

ما سبب تصدر رجوة الحسين التريند؟

وعن سبب تصدر رجوة الحسين التريند خلال الساعات القليلة الماضية بعدما نشر ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني صورة عائلية برفقة زوجته الأميرة رجوة الحسين وابنتهما الأميرة إيمان.

ونشر الأمير صورة تجمعه برفقة أسرته احتفالًا بالعام الجديد 2025، وأثارت هذه الصورة الأسرية تفاعلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق الأمير الحسين: "الحمد للّه على نعمه التي لا تحصى.. وكل عام وأنتم وأردننا بألف خير".

ولي العهد الأردني وزوجته

وظهرت زوجة ولي العهد وهي ترتدي فستان كلاسيكي بسيط ذهبي اللون، فيما كان ولي العهد يحمل طفلته.

ماذا قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن صورة الأمير الحسين؟

وعقب نشر الصورة تفاعل عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي معها معبرين عن احترامهم وحبهم للأسرة متمنين لهم حياة سعيدة.

وكتب ناشط: شو حلوين كل عام وأنتم بخير، وعلق آخر على الصورة: عائلة جميلة وقريبة من الناس ربي يحفظكم ويبارك فيكم يا رب.

وعلق حساب يحمل اسم هديل عبادي: عائلة جميلة وقريبة من قلوب الناس، نتمنى لهم السعادة.

فيما أبدى البعض الآخر من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بملابس الأميرة رجوة معلقين: ما شاء الله، الأميرة رجوة كل مرة تبهرنا بأناقتها وجمالها، حتى بنوتتها أنيقة ومطابقة مع أمها في لون الفستان.

يذكر أن الأمير قد استقبل مولودته الأولى في شهر أغسطس الماضي بعد عامًا من زواجه من الأميرة رجوة في يونيو 2023.

وفي 3 أغسطس 2024 أصدر الديوان الملكي بيان جاء فيه: يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، قد رزقا بمولودة أسمياها إيمان، جعلها الله قرة عين لوالديها.

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