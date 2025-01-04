أهم المأكولات التي تحسن من الحالة النفسية للشخص في فصل الشتاء..منها البطاطا

مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير وملحوظ، ترتفع نسبة الشعور بالكسل ويتقلب المزاج لدى عدد كبير من الرجال، خاصة مع انخفاض النهار وقلة التعرض للشمس، ولأن الغذاء يلعب دورًا ضخماً ومحوريًا في دعم الصحة النفسية، فإن اختيار المأكولات المناسبة من الممكن أن تكون وسيلة فعالة من أجل تحسين المزاج وتعزيز الطاقة، وذلك بناءً على موقع «times of India»، وهذا ما يناقشه الموجز في هذا التقرير.

حيث يشير الموقع بناءاً على خبراء، إلى تواجد مجموعة من الأطعمة الشتوية التي تساعد على علاج تقلب المزاج لدى الرجال.

فوائد الشوكولاته

مأكولات مهمة لتحسين الحالة النفسية في فصل الشتاء

الشوكولاته وارتفاع نسبة هرمونات السعادة

أولا تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركب «التريبتوفان» الذي يحفز من إنتاج السيروتونين، المعروف بهرمون السعادة، كما أنها أيضاً غنية بمضادات الأكسدة التي تقلل من التوتر وتحسن من الدورة الدموية.

وتناول قطعة صغيرة يوميًا يمكنها أن تمنح شعورًا بالراحة والسعادة الكبيرة.

أهم فوائد السمك

فوائد السمك لدعم الصحة العقلية

ويعتبر أيضاً السلمون، التونة، والسردين مصادر غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تحسن من وظائف الدماغ وتخفض أيضاً من الاكتئاب في الشتاء، كما من الممكن تحضير وجبات دافئة مثل حساء السمك أو شرائح السلمون المشوية.

تسبب البطاط الشعور بالسعادة

ترفع البطاطا من طاقة الجسم وتحسن من المزاج

تعد البطاطا غنية بالكربوهيدرات المعقدة التي تؤدي إلى ارتفاع مستوى الطاقة تدريجيًا، كما أنها تحتوي أيضاً على فيتامين B6 الذي يدعم من وظائف الجهاز العصبي ويخفض من حالة تقلب المزاج.

ومن الممكن تناولها مشوية أو في حساء كريمي مغذي.

فوائد المكسرات للشعور بالراحة النفسية

المكسرات والشعور بالسعادة والطاقة

اللوز، الجوز، والكاجو من المكسرات المليئة بالمغنيسيوم والسيلينيوم، وهما عنصران مهمان من أجل تحسين الحالة المزاجية.

ويساهم تناول حفنة صغيرة يوميًا في التقليل من التوتر وتحسين التركيز.

راحة الحساء الدافئ للجسم

تعد شوربة العدس أو شوربة الدجاج مع الخضروات تعطي الجسم الدفء والطاقة، كما انها غنية بالبروتين والفيتامينات التي تقوي من الجهاز المناعي وتحافظ على استقرار حالة المزاج.

البرتقال والحمضيات

البرتقال والحمضيات والشعور بالنشاط والتفاؤل

الحمضيات مثلها مثل البرتقال والجريب فروت حيث أنها غنية بفيتامين C، الذي يقلل من الإجهاد التأكسدي ويحسن أيضاً من المزاج.

ويعتبر تناول كوب من عصير البرتقال الطازج أو برتقالة مثل وجبة خفيفة وبسيطة يومية.

تأثير الزنجبيل على الحالة النفسية

فوائد مشروب الزنجبيل الرائع

يساعد الزنجبيل على تحسين الدورة الدموية وتقليل الشعور بالتوتر.

ومن الممكن تناوله كشيئ دافئ مع العسل والليمون بهدف الحصول على فوائد إضافية.

الأطعمة الغنية بالبروتين مفيدة للجسم والعقل

البيض، الفاصوليا، واللحم الخالي من الدهون هي مصادر رائعة للبروتين الذي يساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين المزاج.

ويعتبر إعداد وجبات شتوية مثل أطباق الفاصوليا أو البيض المسلوق مع الخضروات يمنح شعورًا رائعا بالشبع والراحة.

أطعمة تحتوي على بروتينات

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