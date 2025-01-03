شباب بلوزداد يحقق فوزا تاريخيا علي الأهلي بهدف في الوقت القاتل بدوري الأبطال

انتهت مباراة فريق الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري، بفوز الفريق الجزائري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

الأهلي ضد شباب بلوزداد

يعد هذا فوزا تاريخيا لشباب بلوزداد كونه الأول علي الأهلي في تاريخ لقاءات الفريقين، وجاء هدف الفوز في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، وكان الأهلي قد حقق الفوز علي شباب بلوزداد في الجولة الثالثة بنتيجة 6-1.

موعد مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد

مباراة الأهلي ضد نظيره شباب بلوزداد الجزائري، المقررة مساء اليوم الجمعة الموافق 3 يناير2025، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025، انطلقت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لقمة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري

تم نقل قمة فريق الأهلي أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 6.

الأهلي

تشكيل فريق الأهلي ضد شباب بلوزداد

تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره شباب بلوزداد الجزائري يأتي كالأتي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، اشرف داري ، يحيي عطية الله

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات ، وسام أبوعلي ، كريم الدبيس

بدلاء الأهلي ضد شباب بلوزداد

دكة بدلاء فريق الأهلي أمام نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري اليوم بدوري أبطال أفريقيا، يتواجد بها كلاً من : أكرم توفيق وبيرسي تاو ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة و ياسر إبراهيم ومحمود كهربا وكريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى شوبير.

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

يرصد الموجز، جدول ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد حيث يتصدر الأهلي ترتيب المجموعة وجاءت كالتالي..

1- الأهلي 7 نقاط

2- شباب بلوزداد 6 نقاط

3- أورلاندو بايرتس 5 نقاط

4- استاد أبيدجان نقطة واحدة.

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