الدوري الإسباني.. فالنسيا يهز شباك ريال مدريد في الشوط الأول

الدوري الإسباني.. نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا، في هز شباك ريال مدريد في الشوط الأول من عمر المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في الليجا.

اصطدم فريق فالنسيا مع ريال مدريد، مساء اليوم، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

وتقدم فريق فالنسيا على ريال مدريد بهدف دون رد في الشوط الأول من عمر هذا اللقاء المثير، ويستعرض لكم الموجز التفاصيل فيما يلي.

أهداف مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

وسجل فالنسيا هدفه الأول في شباك ريال مدريد اليوم، بأقدام مهاجمه هوجو دورو في الدقيقة 27 من عمر اللقاء، وحاول الملكي أن يدرك التعادل قبل انتهاء الشوط الأول لكنه لم يتمكن من تحقيق ذلك.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وفالنسيا، بتقدم الأخير بنتيجة 1-0.

أهداف مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

تشكيل ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

وجاء تشكيل ريال مدريد لهذه المواجهة كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، تشواميني، روديجر، فيرلاند ميندي.

الوسط: فالفيردي، داني سيبايوس.

خط الوسط الهجومي: جود بيلينجهام، رودريجو، فينيسيوس جونيور.

الهجوم: كيليان مبابي.

وضمت دكة بدلاء ريال مدريد أمام فالنسيا اليوم كل من: لونين، فران جارسيا، كامافينجا، مودريتش، إندريك، أردا جولر، إبراهيم دياز، ماركو أسينسيو.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا

ويمكنكم مشاهدة هذه المباراة، عبر شاشة بي إن سبورت المسؤولة عن بث مباريات الدوري الإسباني حصريًا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويعلق على مباراة ريال مدريد وفالنسيا، نوفل باشي وذلك عبر قناة beIN Sports HD 1.

قائمة ريال مدريد لمباراة فالنسيا

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة فالنسيا اليوم على هذا النحو:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، ميندي، أسينسيو.

خط الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز.

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