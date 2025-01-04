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رئيس التحرير
ياسر بركات
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رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم 4 يناير 2024

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

شهدت أسعار الدينار الكويتي استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم السبت 4 يناير 2025، على المواقع الرسمية بالبنوك وذلك تزامنًا مع العطلة الرسمية في القطاع المصرفي المصري، وقد استقرت أسعار الصرف دون أي تغيرات كبيرة، مع استمرار استقرار السوق المالي.

أسعار الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

وفقًا لبيانات البنوك يرصد لكم موقع "الموجز"، قائمة أسعار الدينار الكويتي في أبرز البنوك المصرية كما يلي:

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البنك المركزي المصري:

  • شراء: 164.3384 جنيه
  • بيع: 164.8639 جنيه

بنك مصر:

  • شراء: 163.8428 جنيه
  • بيع: 164.9143 جنيه

البنك الأهلي المصري:

  • شراء: 163.8508 جنيه
  • بيع: 164.9143 جنيه

بنك القاهرة:

  • شراء: 163.9742 جنيه
  • بيع: 165.0117 جنيه

بنك SAIB:

  • شراء: 164.54 جنيه
  • بيع: 164.95 جنيه

بنك CIB (التجاري الدولي):

  • شراء: 162.304 جنيه
  • بيع: 164.9143 جنيه

بنك فيصل الإسلامي:

  • شراء: 163.76 جنيه
  • بيع: 164.91 جنيه

بنك الإسكندرية:

  • شراء: 159.7682 جنيه
  • بيع: 164.9143 جنيه

أسعار إضافية في بنوك أخرى

المصرف العربي الدولي (AIB):

  • شراء: 164.5044 جنيه
  • بيع: 164.9143 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي:

  • شراء: 161.2698 جنيه
  • بيع: 165.1739 جنيه

كريدي أجريكول:

  • شراء: 163.5958 جنيه
  • بيع: 164.9143 جنيه

البنك الأهلي الكويتي:

  • شراء: 160.5254 جنيه
  • بيع: 164.7588 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK):

  • شراء: 155.4466 جنيه
  • بيع: 165.3384 جنيه

البنك المصري الخليجي:

  • شراء: 157.232 جنيه
  • بيع: 165.2146 جنيه

بنك الاستثمار العربي (AIB):

  • شراء: 158.1563 جنيه
  • بيع: 168.3671 جنيه

المصرف المتحد:

  • شراء: 153.697 جنيه
  • بيع: 164.9143 جنيه

يظهر استقرار أسعار صرف الدينار الكويتي انعكاسًا لاستقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في مصر، من المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار بالتزامن مع استقرار سعر صرف الدولار، الذي يُعد من العوامل الأساسية المؤثرة على أسعار العملات الأجنبية في الأسواق المالية المصرية. 

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