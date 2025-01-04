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رئيس التحرير
ياسر بركات
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رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

هل يرحل محمود الخطيب عن رئاسة النادي الأهلي؟.. مصادر تحسم الجدل

محمود الخطيب- النادي
محمود الخطيب- النادي الأهلي

حسمت مصادر داخل إدارة النادي الأهلي الجدل المثار حول إمكانية رحيل محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء عن منصبه في الفترة المقبلة.

وترددت أنباء قوية عن تفكير محمود الخطيب في الرحيل عن رئاسة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة بسبب حالته الصحية فضلًا عن الضغوط التي يواجهها من جانب الجماهير.

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وتعرض فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي لهزيمة مفاجأة أمام منافسه شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وهُزم النادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر أمام منافسه شباب بلوزداد بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "  5 جويلية" مساء أمس الجمعة.

محمود الخطيب مستمر داخل النادي الأهلي 

وأكدت المصادر داخل النادي الأهلي لـ" الموجز" أنه لا نية على الإطلاق لدى محمود الخطيب لتقديم إستقالته للرحيل عن رئاسة القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر أن الخطيب لن يرضخ لطلبات جماهير النادي الأهلي حيث الأمور لا تدار داخل أسوار القلعة الحمراء بهذه الطريقة.

الأهلي المصري يعلن تعرض محمود الخطيب لأزمة صحية طارئة ونقله للمستشفى - CNN Arabic
محمود الخطيب- النادي الأهلي 

وأشارت المصادر أن محمود الخطيب قد حقق العديد من الإنجازات طوال فترة رئاسته داخل النادي الأهلي كما أن الموسم لازال في بدايته ولم ينتهي بعد.

وشددت المصادر أن رئيس النادي الأهلي يعمل في الوقت الحالي وبصورة مكثفة على ملف الصفقات من أجل إبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتلبية احتياجات السويسري مارسيل كولر.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة

ويلتقي فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام منافسه سموحة ضمن مباريات الجولة الـ8 من بطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام فريق سموحة على ملعب " القاهرة الدولي" في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.


ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة النادي الأهلي ضد سموحة


1- الزمالك - 14 نقطة.

2- بيراميدز - 14 نقطة.

3- الأهلي -12 نقطة.

4- المصري - 12 نقطة.

5- سيراميكا كليوباترا - 12 نقطة.

6- زد - 10 نقاط.

7- فاركو - 10 نقاط.

8-  الإسماعيلي – 9 نقاط.

9-بتروجيت - 9 نقاط.


10- الاتحاد السكندري- 9 نقاط.

11- غزل المحلة - 8 نقاط.

12- البنك الأهلي- 8 نقاط.

13- طلائع الجيش- 8 نقاط.

14- حرس الحدود - 6 نقاط.

15- إنبي - 6 نقاط.


16- الجونة - 6 نقاط.

17- سموحة - 5 نقاط.

18- مودرن سبورت - 4 نقاط.

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