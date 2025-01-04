أرقام مثيرة لـ عمر مرموش قبل انضمامه لـ مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن إتمام انتقال الدولي المصري عمر مرموش إلى نادي مانشستر سيتي ، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

قالت شبكة "سكاي سبورتس" إن مانشستر سيتي وضع عمر مرموش في مقدمة أولوياته لتعزيز خط الهجوم، بناءً على تألقه في الدوري الألماني منذ انضمامه إلى فرانكفورت.

عمر مرموش على رادار مانشستر سيتي

يُعتبر عمر مرموش واحدًا من أبرز المواهب الشابة في أوروبا، حيث سجل 8 أهداف وصنع 5 آخرى في 16 مباراة بالدوري الألماني هذا الموسم.

عمر مرموش

بدأت مفاوضات مانشستر سيتي مع إدارة فرانكفورت منذ عدة أسابيع من أجل ضم اللاعب، وقد أظهر النادي الألماني مرونة في قبول بيع اللاعب بشرط الحصول على عرض مالي مناسب.

وكان عمر مرموش واحدًا من اللاعبين الذي تلقوا العديد من العروض الأوروبية الكبرى على رأسها نادي ليفربول ونظيره أرسنال فضلًا عن توتنهام هوتسبير.

أرقام قوية لـ عمر مرموش قبل انتقاله لـ مانشستر سيتي

مع اقتراب انتقال عمر مرموش، لاعب منتخب مصر ونادي فرانكفورت الألماني، إلى مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، يستعرض الموجز حصاد مرموش في مسيرته الاحترافية.

قدم مرموش أداءً استثنائيًا هذا الموسم في الدوري الألماني والدوري الأوروبي، ويتنافس بقوة على صدارة قائمة الهدافين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

سجل مرموش 18 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة خلال 24 مباراة مع فرانكفورت في جميع المسابقات هذا الموسم.

ويحتل المركز الثاني في جدول هدافي الدوري الألماني برصيد 13 هدفًا، خلف الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الذي يتصدر القائمة بـ14 هدفًا.

حصاد عمر مرموش مع فرانكفورت:

القيمة السوقية: 60 مليون يورو (حسب آخر تحديث من ترانسفير ماركت).

المساهمات التهديفية: 30 في 24 مباراة هذا الموسم.

الأهداف: 18 هدفًا + 12 أسيست في جميع البطولات.

الأكثر مساهمة في الأهداف بالدوري الألماني.

مساهمات في الدوري الألماني: 21 في 15 مباراة (13 هدفًا + 8 أسيست).

في الدوري الأوروبي: 6 مباريات، سجل 4 أهداف وصنع 2.

ترتيب الهدافين: 13 هدفًا يحتل بها المركز الثاني بفارق هدف عن هاري كين.

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