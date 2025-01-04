موعد اذان الظهر اليوم السبت 4-1-2025 فى القاهرة والمحافظات.. انتبه لفرق التوقيت

موعد اذان الظهر.. يتزايد اهتمام عدد كبير من المواطنين بالبحب عن موعد أذان الظهر اليوم السبت 4 يناير 2025 فى مختلف محافظات مصر عبر محركات البحث جوجل، حيث يبحث المواطنين على مدار الساعة لمعرفة مواعيد الصلاة وخاصة موعد صلاة الظهر.

موعد اذان الظهر

ويختلف موعد أذان الظهر بين المحافظات نظرًا لاختلاف المواقع الجغرافية لكل منها، على سبيل المثال، يكون أذان الظهر في القاهرة في الساعة 12:00 ظهرًا، بينما في أسوان يكون في الساعة 11:53 صباحًا.

وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى السطور التالية موعد أذان الظهر اليوم السبت 4 يناير 2025.

موعد اذان الظهر

موعد أذان الظهر في محافظة القاهرة

موعد أذان الظهر في القاهرة: 12:00 م

موعد أذان الظهر في الإسكندرية: 12:05 م

موعد أذان الظهر في طنطا: 12:01 م

موعد أذان الظهر في المنصورة: 11:59 م

موعد أذان الظهر في محافظة الزقازيق

موعد أذان الظهر في الزقازيق: 11:59 م

موعد أذان الظهر في أسيوط: 12:00 م

موعد أذان الظهر في سوهاج: 11:58 م

موعد أذان الظهر في بني سويف: 12:01 م

موعد اذان الظهر

موعد أذان الظهر في محافظة المنيا

موعد أذان الظهر في المنيا: 12:02 م

موعد أذان الظهر في قنا: 11:54 م

موعد أذان الظهر في أسوان: 11:53 م

موعد أذان الظهر في مطروح: 12:16 م

موعد أذان الظهر في الغردقة: 11:50 م

موعد أذان الظهر في الخارجة: 12:04 م

موعد أذان الظهر في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الظهر في الإسماعيلية: 11:56 م

موعد أذان الظهر في دمياط: 11:58 م

موعد أذان الظهر في السلوم: 12:24 م

موعد أذان الظهر في نويبع: 11:46 م

موعد أذان الظهر في حلايب: 11:38 م

موعد اذان الظهر

موعد أذان الظهر في محافظة شرم الشيخ

موعد أذان الظهر في شرم الشيخ: 11:48 م

موعد أذان الظهر في الفيوم: 12:02 م

موعد أذان الظهر في 6 أكتوبر: 12:01 م

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ: 12:01 م

موعد أذان الظهر في الحامول: 12:00 م

موعد أذان الظهر في بلطيم: 12:01 م

موعد أذان الظهر في مدينة طابا

موعد أذان الظهر في طابا: 11:47 م

موعد أذان الظهر في رأس سدر: 11:54 م

موعد أذان الظهر في الطور: 11:51 م

موعد أذان الظهر في دهب: 11:47 م

موعد اذان الظهر

موعد أذان الظهر في رأس غارب

موعد أذان الظهر في أبو زنيمة: 11:53 م

موعد أذان الظهر في رأس غارب: 11:52 م

موعد أذان الظهر في القصير: 11:48 م

موعد أذان الظهر في برنيس: 11:43 م

موعد أذان الظهر في سفاجا

موعد أذان الظهر في سفاجا: 11:49 م

موعد أذان الظهر في مرسى علم: 11:45 م

موعد أذان الظهر في شلاتين: 11:43 م

موعد أذان الظهر في سيدى برانى: 12:21 م

موعد أذان الظهر في الضبعة: 12:11 م

موعد اذان الظهر

موعد أذان الظهر في العلمين

موعد أذان الظهر في العلمين: 12:09 م

موعد أذان الظهر في واحة سيوة: 12:23 م

موعد أذان الظهر في موط (الداخلة): 12:09 م

موعد أذان الظهر في الفرافرة: 12:13 م

موعد أذان الظهر في البويطى: 12:09 م

موعد أذان الظهر في باريس: 12:03 م

موعد أذان الظهر في المحلة الكبري

موعد أذان الظهر في المحلة الكبرى: 12:01 م

موعد أذان الظهر في الحمام: 12:07 م

موعد أذان الظهر في نجع حمادي: 11:56 م

موعد أذان الظهر في بورسعيد: 11:56 م

موعد أذان الظهر في السويس: 11:55 م

موعد أذان الظهر في العريش: 11:50 م

موعد اذان الظهر

موعد أذان الظهر في دمنهور

موعد أذان الظهر في دمنهور: 12:03 م

موعد أذان الظهر في إدفو: 11:54 م

موعد أذان الظهر في إسنا: 11:55 م

موعد أذان الظهر في محافظة الأقصر

موعد أذان الظهر في الأقصر: 11:54 م

موعد أذان الظهر في القاهرة الجديدة: 11:59 م

موعد أذان الظهر في توشكى: 11:59 م

موعد أذان الظهر في الدلنجات: 12:03 م

موعد أذان الظهر في كاترين: 11:49 م

موعد اذان الظهر

موعد أذان الظهر في مدينة السادات

موعد أذان الظهر في السادات: 12:03 م

موعد أذان الظهر في مدينة 15 مايو: 12:00 م

موعد أذان الظهر في الصالحية الجديدة: 11:57 م

موعد أذان الظهر في العاشر من رمضان: 11:58 م

موعد أذان الظهر في العاصمة الإدارية الجديدة: 11:58 م

موعد أذان الظهر في مدينة العبور

موعد أذان الظهر في العبور: 11:59 م

موعد أذان الظهر في الفشن الجديدة: 12:02 م

موعد أذان الظهر في المنصورة الجديدة: 11:59 م

موعد أذان الظهر في النوبارية الجديدة: 12:05 م

موعد أذان الظهر في بدر: 11:58 م

موعد اذان الظهر

دعاء ختم الصلاة

جاء في حديث المغيرة بن شعبة، الذي رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد السلام من الصلاة: “لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد”، ويستحب للمؤمن أن يقول هذا الدعاء بعد السلام من الصلاة.

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