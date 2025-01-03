موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة والمحافظات الأخرى

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة.. يحرص المسلمون دائماً على أداء الصلوات الخمسة المفروضة عليهم في اليوم والليلة، ومن بين تلك الصلوات صلاة المغرب، ولذلك سوف نعرض لكم في السطور التالية "الموجز" موعد آذان المغرب ومواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 3 - 1 - 2025.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

موعد صلاة الفجر: 5:19 ص

موعد صلاة الظهر: 12:00 ظ

موعد صلاة العصر: 2:49 ع

موعد صلاة المغرب: 5:08 م

موعد صلاة العشاء: 6:31 م

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر: 5:26 ص

موعد صلاة الظهر: 12:05 ظ

موعد صلاة العصر: 2:52 ع

موعد صلاة المغرب: 5:11 م

موعد صلاة العشاء: 6:34 م

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم في السويس

موعد صلاة الفجر: 5:14 ص

موعد صلاة الظهر: 11:54 ص

موعد صلاة العصر: 2:44 ع

موعد صلاة المغرب: 5:03 م

موعد صلاة العشاء: 6:25 م

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم في البحيرة

موعد صلاة الفجر: 5:23 ص

موعد صلاة الظهر: 12:03 ظ

موعد صلاة العصر: 2:50 ع

موعد صلاة المغرب: 5:09 م

موعد صلاة العشاء: 6:32 م

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم في الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر: 5:16 ص

موعد صلاة الظهر: 11:55 ص

موعد صلاة العصر: 2:43 ع

موعد صلاة المغرب: 5:03 م

موعد صلاة العشاء: 6:26 م

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم في سوهاج

موعد صلاة الفجر: 5:13 ص

موعد صلاة الظهر: 11:58 ص

موعد صلاة العصر: 2:54 ع

موعد صلاة المغرب: 5:14 م

موعد صلاة العشاء: 6:34 م

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم في قنا

موعد صلاة الفجر: 5:08 ص

موعد صلاة الظهر: 11:54 ص

موعد صلاة العصر: 2:51 ع

موعد صلاة المغرب: 5:10 م

موعد صلاة العشاء: 6:30 م

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم في أسوان

موعد صلاة الفجر: 5:05 ص

موعد صلاة الظهر: 11:53 ص

موعد صلاة العصر: 2:54 ع

موعد صلاة المغرب: 5:14 م

موعد صلاة العشاء: 6:32 م

موعد أذان المغرب اليوم

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