موعد أذان العشاء اليوم الجمعة ومواقيت الصلاة.. في كافة المحافظات

موعد أذان العشاء.. تعد صلاة العشاء هي من الصلوات المفروضة، وتعد من الأوقات الهامة التي يسعى لمعرفتها المسلم من أجل أداء عبادته خلالها، وصلاة المغرب تكون في وقت غروب الشمس، وهي تكون أولى الصلوات الليلية، وتليها صلاة العشاء والتي ممتدة إلى أوقات متأخرة من الليل.

ولذلك في السطور التالية من "الموجز" تقدم موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 3-1-2025.

موعد صلاة العشاء في كافة المحافظات

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة في القاهرة اليوم

موعد صلاة الفجر 5:18 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:58 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 47: 2مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:06 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:28 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

- موعد صلاة الفجر: 5:25 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 12:03 مساءً.

- موعد صلاة العصر: 2:49 مساءً.

- موعد صلاة المغرب: 5:08 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:32 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم في طنطا

- موعد صلاة الفجر: 5:21 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:58 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:45 مساءً.

- موعد صلاة المغرب: 5:05 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:29 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

- موعد صلاة الفجر: 5:19 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:57 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:43 مساءً.

- موعد صلاة المغرب: 5:03 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:27 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم في الشرقية

- موعد صلاة الفجر: 5:18 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:56 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:44 مساءً.

- موعد صلاة المغرب: 5:03 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:27 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

- موعد صلاة الفجر: 5:15 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:58 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:52 مساءً.

- موعد صلاة المغرب: 5:12 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:33 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

- موعد صلاة الفجر: 5:15 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:58 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:52 مساءً.

- موعد صلاة المغرب: 5:12 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:33 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم في بني سويف

- موعد صلاة الفجر: 5:18 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:58 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:49 مساءً.

- موعد صلاة المغرب: 5:08 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:31 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم في المنيا

- موعد صلاة الفجر: 5:17 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:59 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:52 مساءً.

- موعد صلاة المغرب: 5:12 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:33 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم في سوهاج

- موعد صلاة الفجر: 5:12 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:56 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:51 مساءً.

- موعد صلاة المغرب: 5:12 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:32 مساءً.

فضل صلاة العشاء

تجعل صلاة العشاء المسلم في حفظ الله تعالى، فعن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا تُخفروا الله في عهده، فمن قتله طلبه الله حتى يكُبه في النار على وجهه". (رواه البخاري ومسلم).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يُصلون". (رواه البخاري ومسلم).

موعد أذان العشاء اليوم الجمعة

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