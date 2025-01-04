أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 4-1-2025 فى الأسواق.. الكوسة بـ 17 جنيه

أسعار الخضار والفاكهة .. أعلن الموقع الإلكتروني لـ سوق العبور عن التحديث الصباحي لأسعار الخضراوات في السوق اليوم السبت 4 يناير 2025، حيث تراوح سعر كيلو البصل الأبيض بين 7 و14 جنيهًا للبيع بالجملة، أما سعر الكوسة فترواح من 10 إلى 17 جينه.

وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي، أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 4 يناير 2025 في سوق العبور.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم للمستهلك

شهدت أسعار بعض الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت 4 يناير 2025، تفاوتًا ملحوظًا حيث تراوحت أسعار كيلو الفاصوليا بين 5 و10 جنيهات، بينما تراوحت أسعار كيلو الباذنجان الرومي بين 4 و8 جنيهات، والباذنجان الأبيض بين 5 و8 جنيهات، وفيما يتعلق بأسعار البرتقال، يبدأ سعر البرتقال البلدي من 7 جنيهات ويصل إلى 11 جنيهًا، بينما يتراوح سعر البرتقال السكري من 7 إلى 11 جنيهًا أيضًا، وسعر البرتقال أبو سرة يبدأ من 8 ويصل إلى 14 جنيهًا، أما بالنسبة للنارنج، فقد تراوحت أسعاره بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الخضار اليوم

يبدأ سعر الطماطم من 3 ويترواح إلى 5

يبدأ سعر البطاطس من 4.5 ويترواح إلى 9.5

يبدأ سعر البصل الأبيض من 7 ويترواح إلى 14

يبدأ سعر البصل الأحمر من 9 ويترواح إلى 11.5

يبدأ سعر الكوسة من 10 ويترواح إلى 17

يبدأ سعر الجزر بدون عروش من 3 ويترواح إلى 5.5

يبدأ سعر الفاصوليا من 5 ويترواح إلى 10

يبدأ سعر الباذنجان البلدي من 4 ويترواح إلى 12

يبدأ سعر الباذنجان الرومي من 4 ويترواح إلى 8

يبدأ سعر الباذنجان الأبيض من 6 ويترواح إلى 10

يبدأ سعر الفلفل الرومي البلدي من 16 ويترواح إلى 20

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الخضروات اليوم

يبدأ سعر الفلفل الرومي صوب من 16 ويترواح إلى 20

يبدأ سعر الفلفل الحامي البلدي من 14 ويترواح إلى 20

يبدأ سعر الفلفل الحامي صوب من 14 ويترواح إلى 20

يبدأ سعر الفلفل الألوان من 30 ويترواح إلى 40

يبدأ سعر الملوخية من 6 ويترواح إلى 9

يبدأ سعر الخيار صوب من 13 ويترواح إلى 17

يبدأ سعر الخيار البلدي من 9 ويترواح إلى 13

يبدأ سعر البسلة من 20 ويترواح إلى 24

يبدأ سعر السبانخ من 6 ويترواح إلى 9

يبدأ سعر القلقاس من 12 ويترواح إلى 15

يبدأ سعر البطاطا من 3 ويترواح إلى 10

يبدأ سعر الثوم من 65 ويترواح إلى 95

يبدأ سعر اللفت من 2 ويترواح إلى 4

يبدأ سعر البنجر من 4 ويترواح إلى 6

يبدأ سعر الخرشوف من 20 ويترواح إلى 2

يبدأ سعر البصل الأخضر من 15 ويترواح إلى 3

يبدأ سعر الكرات من 7.5 ويترواح إلى 3

يبدأ سعر الخس من 6 ويترواح إلى 7

أسعار الخضار والفاكهة اليوم



يبدأ سعر الخس المشرشر من 2 ويترواح إلى 4

يبدأ سعر الخس المر من 2 ويترواح إلى 4

يبدأ سعر الخس الأحمر من 2 ويترواح إلى 4

يبدأ سعر الخس الكابوتشي من 6 ويترواح إلى 9

يبدأ سعر الكرنب من 4 ويترواح إلى 5

يبدأ سعر كرنب السلطة من 15 ويترواح إلى 9

يبدأ سعر الكرنب الأحمر من 15 ويترواح إلى 7

يبدأ سعر القرنبيط من 3.5 ويترواح إلى 5.5

يبدأ سعر البروكلي من 10 ويترواح إلى 12

يبدأ سعر الكرفس من 12 ويترواح إلى 5

يبدأ سعر الكرفس الفرنسي من 7.5 ويترواح إلى 3

يبدأ سعر الفجل الأحمر من 3 ويترواح إلى 5

يبدأ سعر الفجل الصيني من 3 ويترواح إلى 5

يبدأ سعر الفينوكيا من 3 ويترواح إلى 5

يبدأ سعر الشبت من 80 ويترواح إلى 65

يبدأ سعر البقدونس من 80 ويترواح إلى 45

يبدأ سعر الجرجير من 80 ويترواح إلى 40

يبدأ سعر الكسبرة من 80 ويترواح إلى 50

يبدأ سعر النعناع من 7.5 ويترواح إلى 3

يبدأ سعر السلق من 7.5 ويترواح إلى 3

يبدأ سعر القرع العسل من 40 ويترواح إلى 120

يبدأ سعر الزعتر من 45 ويترواح إلى 27

يبدأ سعر عيش الغراب من 120 ويترواح إلى 80

يبدأ سعر روز ميري من 45 ويترواح إلى 25

يبدأ سعر مرمرية من 45 ويترواح إلى 35

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

يبدأ سعر البرتقال البلدي من 7 ويترواح إلى 11

يبدأ سعر البرتقال السكري من 7 ويترواح إلى 11

يبدأ سعر البرتقال أبو سرة من 8 ويترواح إلى 14

يبدأ سعر النارنج من 3 ويترواح إلى 5

يبدأ سعر اليوسفي من 6 ويترواح إلى 16

يبدأ سعر الكيموكوات من 20 ويترواح إلى 30

يبدأ سعر الجريب فروت من 7 ويترواح إلى 15

يبدأ سعر الليمون الحلو من 6 ويترواح إلى 12

يبدأ سعر الليمون البلدي من 30 ويترواح إلى 45

يبدأ سعر الليمون اضاليا من 4 ويترواح إلى 9

يبدأ سعر العنب المستورد الأصفر من 110 ويترواح إلى 0

يبدأ سعر العنب المستورد الأسود من 110 ويترواح إلى 0

يبدأ سعر التفاح الأمريكي الإيطالي من 50 ويترواح إلى 100

يبدأ سعر التفاح الجولدن من 40 ويترواح إلى 80

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم داخل الأسواق

يبدأ سعر التفاح السوري اللبناني من 40 ويترواح إلى 80

يبدأ سعر البلح أم الفراخ من 8 ويترواح إلى 12

يبدأ سعر البلح الرملي من 12 ويترواح إلى 16

يبدأ سعر البلح السيوي من 35 ويترواح إلى 75

يبدأ سعر البلح الثلاجة من 12 ويترواح إلى 16

يبدأ سعر الجوافة من 16 ويترواح إلى 24

يبدأ سعر الرمان من 20 ويترواح إلى 35

يبدأ سعر الفراولة من 15 ويترواح إلى 27

يبدأ سعر الكانتلوب من 10 ويترواح إلى 17

يبدأ سعر الكاكا من 25 ويترواح إلى 35

يبدأ سعر المانجو كيت من 40 ويترواح إلى 70

يبدأ سعر البطيخ 1 (8 : 10 كيلو) من 88 ويترواح إلى 110

يبدأ سعر البطيخ 2 (6 : 8 كيلو) من 54 ويترواح إلى 72

يبدأ سعر البطيخ 3 (4 : 6 كيلو) من 28 ويترواح إلى 42

يبدأ سعر الخوخ المستورد من 50 ويترواح إلى 70

يبدأ سعر النكتارين المستورد من 50 ويترواح إلى 70

يبدأ سعر البرقوق المستورد من 50 ويترواح إلى 90

يبدأ سعر الحرنكش من 40 ويترواح إلى 50

يبدأ سعر الكمثرى المستوردة من 125 ويترواح إلى 60

أسعار الخضار والفاكهة اليوم



يبدأ سعر الأناناس من 75 ويترواح إلى 35

يبدأ سعر النبق من 40 ويترواح إلى 50

يبدأ سعر الدوم من 20 ويترواح إلى 10

يبدأ سعر القشطة البلدي من 35 ويترواح إلى 55

يبدأ سعر قشطة عبد الرازق من 100 ويترواح إلى 150

يبدأ سعر الكيوي من 70 ويترواح إلى 150

يبدأ سعر أبو فروة من 75 ويترواح إلى 60

يبدأ سعر الباباظ من 9 ويترواح إلى 15

يبدأ سعر الأفوكادو من 70 ويترواح إلى 150

يبدأ سعر الجنزبيل من 70 ويترواح إلى 150

يبدأ سعر الموز وليم من 15 ويترواح إلى 19

يبدأ سعر الموز المغربي من 15 ويترواح إلى 19

يبدأ سعر الموز البلدي من 11 ويترواح إلى 15

يبدأ سعر الموز بيكو من 18 ويترواح إلى 22

يبدأ سعر الموز المستورد من 40 ويترواح إلى 60

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

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