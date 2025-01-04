طريقة التقديم في معهد معاوني الأمن 2025 عبر موقع وزارة الداخلية

يبدأ اليوم السبت الموافق 4 -1-2025، تلقى طلبات الالتحاق للدراسة في معهد معاوني الأمن 2025، وذلك خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، ويستمر التقديم ليوم الإثنين الموافق 17 فبراير 2025، وفق المواعيد المعلنة رسميًا.

رابط التقديم في معاهد معاوني الأمن 2025

كما يمكن للطلاب الراغبين في التقديم للدراسة بـ معاهد معاوني الأمن 2025، تقديم طلب الالتحاق من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

ويوفر الموجز، رابط مباشر للدخول على موقع وزارة الداخلية الرسمي للتقدم من هنــــــــــــــــــــا بكل سهولة ويسر.

معاهد معاوني الأمن 2025

أوراق التقديم في معهد معاوني الأمن

الموقف من التجنيد.

12 صورة شخصية حديثة.

شهادة ميلاد كمبيوتر.

قيد عائلي للأب وقيد فردي للطالب لبيان أنه غير متزوج.

قيد عائلي للأجداد من ناحية الأب والأم.

مُفردات مرتب الأب والأم.

بيان نجاح الشهادة الإعدادية بدون درجات يكتب فيه مطلوب لمعهد معاوني الأمن.

استكمال البيانات والأوراق وفقا لما مذكور في كراسة الشروط.

شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2025

أن يكون المتقدم مصريًا من أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية دون تجنس أو ازدواج جنسية.

أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ألا يكون المتقدم أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا للقانون.

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة حكومية أو من أحد معاهد معاوني الأمن أو أي مؤسسة تعليمية أخرى، إلا بعد مرور 4 سنوات على الأقل.

معاهد معاوني الأمن 2025 - أرشيفية

اجتياز الفحوص الطبية والنفسية واختبارات السمات واللياقة البدنية، وألا يقل الطول عن 168 سم للذكور و158 سم للإناث، مع وزن مناسب وفق المعايير المحددة.

ألا يكون المتقدم متزوجًا أو سبق له الزواج.

ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا وألا يزيد على 23 عامًا وقت فتح باب التقديم.

حاصل على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

أماكن التقديم والاختبارات بمعاهد معاوني الأمن 2025

معاهد معاوني الأمن 2025 - أرشيفية

معاهد معاوني الأمن 2025 للذكور

معهد وادي النطرون "البحيرة، الإسكندرية، مطروح، غرب الدلتا".

معهد سوهاج "أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد".

معهد 6 أكتوبر "الجيزة، بني سويف، الفيوم، المنيا".

معهد طرة “القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال وجنوب سيناء”.

معاهد معاوني الأمن 2025 - أرشيفية

معاهد معاوني الأمن 2025 للإناث:

معهد طرة - التقديم للجميع المحافظات.

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