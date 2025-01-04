موعد أذان العصر اليوم السبت 4-1-2025 فى المحافظات.. حافظوا على الصلاة الوسطي

موعد أذان العصر.. يحمل موعد أذان العصر اليوم السبت 4 يناير 2025 أهمية خاصة للمسلمين جميعًا، فى جميع أنحاء العالم، حيث يتسوط يومهم بين الصلوات، ويعد وقتًا مهمًا للتركيز على العبادة والاقتراب من الله.

موعد أذان العصر

وتعتبر صلاة العصر من الصلوات الأساسية التي حثنا الغسلام على الحفاظ عليها فى وقتهان ويترقب المسلمون موعد الاذان فى هذا الوقت للتوجه إلى الصلاة والتمتع بمزاياها الروحية، حيث يعتبر الدعاء بعد صلاة العصر من أوقات الاستجابة، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي، موعد أذان العصر اليوم السبت 4 يناير 2025 فى القاهرة والمحافظات.

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة القاهرة

موعد أذان العصر في القاهرة: 2:50 م

موعد أذان العصر في الإسكندرية: 2:52 م

موعد أذان العصر في طنطا: 2:49 م

موعد أذان العصر في المنصورة: 2:47 م

موعد أذان العصر في محافظة الزقازيق

موعد أذان العصر في الزقازيق: 2:48 م

موعد أذان العصر في أسيوط: 2:56 م

موعد أذان العصر في سوهاج: 2:55 م

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة بني سويف

موعد أذان العصر في بني سويف: 2:52 م

موعد أذان العصر في المنيا: 2:56 م

موعد أذان العصر في قنا: 2:52 م

موعد أذان العصر في أسوان: 2:55 م

موعد أذان العصر في مطروح: 3:03 م

موعد أذان العصر في الغردقة: 2:45 م

موعد أذان العصر في الخارجة: 3:03 م

موعد أذان العصر في محافظة ديماط

موعد أذان العصر في الإسماعيلية: 2:45 م

موعد أذان العصر في دمياط: 2:45 م

موعد أذان العصر في السلوم: 3:11 م

موعد أذان العصر في نويبع: 2:38 م

موعد أذان العصر في حلايب: 2:42 م

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة شرم الشيخ

موعد أذان العصر في شرم الشيخ: 2:42 م

موعد أذان العصر في الفيوم: 2:53 م

موعد أذان العصر في 6 أكتوبر: 2:51 م

موعد أذان العصر في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان العصر في كفر الشيخ: 2:49 م

موعد أذان العصر في الحامول: 2:47 م

موعد أذان العصر في بلطيم: 2:48 م

موعد أذان العصر في طابا: 2:38 م

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في دهب

موعد أذان العصر في رأس سدر: 2:45 م

موعد أذان العصر في الطور: 2:44 م

موعد أذان العصر في دهب: 2:40 م

موعد أذان العصر في أبو زنيمة: 2:44 م

موعد أذان العصر في رأس غارب

موعد أذان العصر في رأس غارب: 2:45 م

موعد أذان العصر في القصير: 2:45 م

موعد أذان العصر في برنيس: 2:45 م

موعد أذان العصر في سفاجة: 2:46 م

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في مرسي علم

موعد أذان العصر في مرسى علم: 2:45 م

موعد أذان العصر في شلاتين: 2:45 م

موعد أذان العصر في سيدي براني: 3:07 م

موعد أذان العصر في الضبعة: 2:59 م

موعد أذان العصر في العلمين

موعد أذان العصر في العلمين: 2:57 م

موعد أذان العصر في واحة سيوة: 3:14 م

موعد أذان العصر في موط (الداخلة): 3:08 م

موعد أذان العصر في الفرافرة: 3:09 م

موعد أذان العصر في البويطي: 3:02 م

موعد أذان العصر في باريس: 3:03 م

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في المحلة الكبري

موعد أذان العصر في المحلة الكبرى: 2:49 م

موعد أذان العصر في الحمام: 2:56 م

موعد أذان العصر في نجع حمادي: 2:54 م

موعد أذان العصر في محافظة بور سعيد

موعد أذان العصر في بورسعيد: 2:43 م

موعد أذان العصر في السويس: 2:45 م

موعد أذان العصر في العريش: 2:37 م

موعد أذان العصر في دمنهور: 2:51 م

موعد أذان العصر في إدفو: 2:53 م

موعد أذان العصر في إسنا: 2:54 م

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة الأقصر

موعد أذان العصر في الأقصر: 2:53 م

موعد أذان العصر في القاهرة الجديدة: 2:49 م

موعد أذان العصر في توشكى: 3:02 م

موعد أذان العصر في الدلنجات: 2:51 م

موعد أذان العصر في كاترين: 2:42 م

موعد أذان العصر في الصالحية الجديدة

موعد أذان العصر في السادات: 2:52 م

موعد أذان العصر في مدينة 15 مايو: 2:50 م

موعد أذان العصر في الصالحية الجديدة: 2:46 م

موعد أذان العصر في العاشر من رمضان: 2:47 م

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في العاصمة الإدراية الجديدة

موعد أذان العصر في العاصمة الإدارية الجديدة: 2:48 م

موعد أذان العصر في العبور: 2:48 م

موعد أذان العصر في الفشن الجديدة: 2:55 م

موعد أذان العصر في المنصورة الجديدة: 2:46 م

موعد أذان العصر في النوبارية الجديدة: 2:53 م

موعد أذان العصر في بدر

موعد أذان العصر في بدر: 2:48 م

موعد أذان العصر في بني مزار الجديدة: 2:54 م

موعد أذان العصر في بورسعيد الجديدة سلام: 2:42 م

موعد أذان العصر في بئر العبد الجديدة: 2:41 م

موعد أذان العصر

فضل صلاة العصر

فضل صلاة العصر في وقتها عظيم، فقد ورد في الحديث الصحيح أن من يصلي الفجر والعصر حاضرًا لا يدخل النار، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» (أي الفجر والعصر)، كما أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى التي حثنا الله على الحفاظ عليها، كما في قوله تعالى: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى" (البقرة: 238)، لأن الناس في هذا الوقت بين النوم والعمل، مما يزيد من أهمية الحفاظ عليها.

علاوة على ذلك، من يصلي العصر في جماعة تُكتب له أجر الساجدين والراكعين، وتشهد له الملائكة عند الله، وتستمر في رفع الدعاء له قائلات: "يا رب عبدك فلان جئناه وأتيناه وهو يصلي، وتركناه وهو يصلي" ، كما أن الدعاء بعد صلاة العصر مستجاب، وهو من الأوقات التي يفضل فيها الدعاء بعد الصلاة المكتوبة.

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