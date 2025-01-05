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رئيس التحرير
ياسر بركات
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رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2025.. وأبرز الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

الاستعلام عن منحة
الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2025

منحة العمالة الغير منتظمة 2025.. تعد  منحة العمالة الغير منتظمة من أبرز المبادرات التي تقدمها الحكومة المصرية لدعم الأفراد الذين تأثروا بالإزمات الاقتصادية أو الظروف الاستثمائية، مثل جائحة كورونا.

وبعد إعلان وزارة العمل عن زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025 من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، ارتفعت معدلات البحث الإلكتروني من قبل المواطنين المستحقين للاستعلام عن المنحة باستخدام الرقم القومين وقد سهلت الوزارة عملية التقديم والاستعلام عبر توفير رابط إلكتروني وبعض الخطوات البسيطة، وفيما يلي يقدم لكم موقع الموجز فى التقرير التالي جميع التفاصيل عن كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2025.

منحة العمالة الغير منتظمة | الايام المصرية
الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2025

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2025

يمكنكم الآن الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025 باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة.
اضغط على أيقونة "المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة".
اختر المحافظة وأدخل الرقم القومي.
في النهاية، ستظهر لك كافة البيانات المتعلقة بالمستعلم.

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شروط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025

يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا.
أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية المصرية ويقيم في مصر بشكل دائم.
أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية وتتضمن المهنة المسجل بها المتقدم.
يجب أن يكون المتقدم مسجلاً في وزارة القوى العاملة ضمن العمالة غير المنتظمة.
يجب أن يمتلك المتقدم سجلًا تجاريًا.

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة.. 11 فئة مستحقة اعرفها - أي خدمة - الوطن
الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2025

أوراق التقديم في منحة العمالة غير المنتظمة 2025

تقديم مستندات تثبت عدم حصول المتقدم على دخل شهري ثابت.
صورة من البطاقة الشخصية للمتقدم.
شهادة ميلاد للمتقدم.
تقديم جميع المستندات اللازمة التي تخص المتقدم.

«القوى العاملة» تصرف 3.2 مليون جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة بالسويس - أخبار مصر - الوطن
الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2025

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025

زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة المصرية عبر الرابط التالي( هنا )

اختيار خيار "تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة".

إدخال الرقم القومي وكلمة المرور ثم الضغط على "تسجيل الدخول".

في حال عدم وجود حساب، يجب إنشاء حساب جديد.

تعبئة البيانات المطلوبة، مثل:

تحديد الجنس (ذكر/أنثى).
إدخال عنوان محل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي.
تحديد الحالة الاجتماعية.
إدخال المهنة.
تحديد الدخل الشهري للأسرة.
رفع صورة بطاقة الرقم القومي.
التحقق من صحة جميع البيانات المدخلة.

رفع الطلب عبر الموقع، ثم سيتم دراسته من قبل الجهة المختصة، وبعدها سيتم التواصل مع المتقدم لإبلاغه بنتيجة طلبه.

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الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2025

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