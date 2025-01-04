القصة الكاملة لواقعة التحرش بسيدة في دار مسنين.. قرار عاجل من التضامن

قامت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، اليوم السبت الموافق 4-1-2025، بتوجية مأموري الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزي بفحص ما تم نشرة على السوشيال ميديا حول تعرض سيدة تعاني من شلل للتحرش من قبل أحد المشرفين بدار لرعاية المسنين غير مرخصة بمصر الجديدة.

وفورًا توجيه أعضاء فريق التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي بالوزارة لمكان دار رعاية المسنين المذكورة للتحقق من صحة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وفي سياق متصل تم التأكد من صحة الواقعة وتعرض السيدة للتحرش من قبل أحد المشرفين القائمين على رعاية المسنين بالدار.

وزارة التضامن الاجتماعي

وأطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي، من البعد الإنساني نقل المسنين إلى دار رعاية مرخصة، ليتلقوا أوجه الرعاية بها، وإخلاء الدار محل الواقعة وغلقها على الفور، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مسئولي الدار والمشرف المشكو فى حقه، وتحويل الأمر إلى النيابة العامة لأعمال شئونها لتعريض المسنين للخطر والامتناع عن تقديم الرعاية والخدمات الصحية والتأهيلية والاجتماعية.

دار رعاية للمسنين

كما إنشاء وإدارة دار رعاية للمسنين بدون ترخيص من الجهة الإدارية وفقا لنصوص مواد قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024، مما عرض النزلاء بها للخطر.

والجدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعي عن تتلقى الشكاوى من خلال الخط الساخن خط أبناء مصر 19828 الذى تم تدشينه مؤخراً لتلقى شكاوى أبناء مصر من خلاله.

كما تتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة “16439”

كارت الخدمات المتكاملة لمرضى السرطان

كارت الخدمات المتكاملة لمرضى السرطان

في سياق منفصل، وزارة التضامن الاجتماعي ردت مؤخرًا عن إمكانية حصول مرضى السرطان على كارت الخدمات المتكاملة، والذي يسهل الكثير من الخدمات لحامليه أولها التعيين ضمن نسبة الـ 5% والحصول على وحدات سكنية أو سيارة خاصة بالمعاقين، أو الكشف والحصول على العلاج بالمجان في المستشفيات.

وقالت وزارة التضامن، إن مرض السرطان لا يحسب إعاقة إلا إذا تسبب في إعاقة، لافته إلى أنها عملت على تسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على الكارت بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان من دخلال دمج اللجان الخاصة بالكشف.

طريقة التسجيل للحصول على الكارت

وأكدت الوزارة، أن طريقة التسجيل للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، تتم من خلال حجز موعد كشف طبى من خلال موقع وزارة الصحة للكشف المميكن من هنــــــــــــــا.

كارت الخدمات المتكاملة لمرضى السرطان

ويتم المتابعة من خلال الموقع بعد إجراء الكشف لحين تحويل الطلب للتضامن مكتب التأهيل التابع لمحل السكن وفى حالة القبول بالكشف الطبى يتم استكمال الإجراءات بمكتب التأهيل وإجراء التقييم الوظائفي.

الأوراق المطلوبة

وويستعرض الموجز، فيما يلي الأوراق المطلوبة لكارت الخدمات المتكاملة لمرضى السرطان، على النحو التالي:

3 صور شخصية

2 صورة من بطاقة الرقم القومي

إيصال عن طريق بنك ناصر أو عن طريق فورى من خلال كود 8888 بمبلغ 50 جنيها رسوم التقييم الوظائفي مع العلم أنه يتم سداد رسوم 110 جنيهات ببنك ناصر الاجتماعي عند استلام البطاقة من الإدارة الاجتماعية التابعة لمحل السكن.

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