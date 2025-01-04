بالصور.. نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد إلهام شاهين بتورتة بُرجها

احتفلت الفنانة إلهام شاهين، أمس الجمعة، بعيد ميلادها في احتفال مميز في جو من المرح والبهجة، حيث قام أقاربها بتنظيم الحفل في منزلها، وتوافد العديد من نجوم الفن والمشاهير للاحتفال معها.

يرصد الموجز أبرز لقطات حفل عيد ميلاد إلهام شاهين خلال السطور التالية.

نجوم الفن في عيد ميلاد إلهام شاهين

شهد عيد ميلاد إلهام شاهين حضور نخبة من النجوم البارزين في الوسط الفني، الذين حرصوا على مشاركة إلهام شاهين وتهنئتها في هذه اللحظة السعيدة، من أبرز الحاضرين: مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، بشرى، ودرة، وإيهاب توفيق، ووفاء عامر، منة فضالي، داليا مصطفى، وأيضا محمد شاهين ابن شقيقتها ورامز شاهين شقيقها.

كما تواجد عدد من الأصدقاء المقربين للفنانة إلهام شاهين منهم يسرل ولبلبة ونبيلة عبيد وسميرة سعيد وأنغام مما كان هذا الحدث مليئ بالبهجة والذكريات وتشغيل الأغاني المبهجة والرقص وأجواء المرح والمواقف الطريفة.

عيد ميلاد إلهام شاهين

عيد ميلاد إلهام شاهين

كما نشرت إلهام شاهين منذ قليل عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، صور جديدة من زملائها بالوسط الفني، وعلقت قائلة: “إحتفالية ببرج الجدى أجمل و أطيب قلوب ليلى علوى و أنغام و سميرة سعيد و درة و نبيلة عبيد و إيهاب توفيق كل سنه و أنتم طيبين و متألقين سنه حلوة عليكم و ربنا يسعدكم بحبكم من كل قلبى وكل سنة و إحنا بنحتفل مع بعض دايما.”



منة فضالي تحتفل بعيد ميلاد إلهام شاهين

حرصت الفنانة منة فضالي، على تهنئة إلهام شاهين وحضرت عيد ميلادها وقامت بتوثيق هذه اللحظات الجميلة ومشاركة الصور مع متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورًا عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، قائلة: "عيد ميلاد القمر إلهام شاهين واحتفالية بمسلسل سيد الناس، كل سنة وأنتِ طيبة وجميلة، ومجمعانا دايمًا يارب".

منة فضالي

لم يكن هذا الاحتفال مجرد مناسبة للاحتفال بعيد ميلاد إلهام فحسب، بل كان أيضًا فرصة للاحتفاء بمسلسلها الجديد "سيد الناس"، وهو العمل الذي تشارك فيه مع عدد من النجوم مثل عمرو سعد.

إلهام شاهين تحتفل بذكرى والدتها الراحلة

على الرغم من أجواء الاحتفال التي ملأت المكان، لم تفوت إلهام شاهين فرصة أن تذكر والدتها الراحلة التي فارقت الحياة منذ فترة، فقد نشرت إلهام شاهين عبر حسابها على إنستجرام منشورًا مؤثرًا تعبر فيه عن مشاعرها، وقالت: "من الصدف الغريبة في حياتي أنني ولدت في نفس يوم عيد ميلاد أمي 3 يناير، أفتقد وجودها كل عام في يوم ميلادها، الله يرحمها، عيد ميلادك في الجنة يا أطيب وأحن وأرق وأجمل."

إلهام شاهين في رمضان 2025

تنشغل الفنانة إلهام شاهين حاليًا بمسلسل "سيد الناس" المقرر عرضه في رمضان المقبل 2025، هذا المسلسل يجمع الفنان عمرو سعد مع المخرج محمد سامي لأول مرة في عمل درامي اجتماعي شعبي، من تأليف محمد سامي، تدور أحداثه في إطار درامي واجتماعي.

إلهام شاهين

من المقرر عرض مسلسل "سيد الناس" على شاشة قنوات MBC مصر، العمل من بطولة عمرو سعد، بشرى، خالد الصاوي، منة فضالي، أحمد رزق وغيرهم من نجوم الفن.

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