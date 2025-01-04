حكم التفكير فى أمور الدنيا أثناء الصلاة.. دار الافتاء المصرية تجيب

التفكير فى أمور الدنيا أثناء الصلاة.. التفكير أثناء الصلاة من الأمور التي قد تشغل ذهن المسلم، وقد يطرأ على البعض أفكار غير لائقة أو محرمات في أوقات الصلاة.

وقد يتساءل الكثيرون عن حكم التفكير في الحرام أثناء أداء الصلاة وكيفية تأثير ذلك على صحتها، في هذا التقرير، يوضح موقع الموجز فيما يلي حكم التفكير فى أمور الدنيا أثناء الصلاة، كما جاء عن دار الإفتاء المصرية، كما نستعرض لكم رأي العلماء في هذه القضية.

حكم التفكير أثناء الصلاة

حكم التفكير فى أمور الدنيا أثناء الصلاة

تلقى الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا حول حكم التفكير والوسوسة أثناء الصلاة، حيث أجاب الشيخ أحمد وسام قائلاً إنه لا يجوز الانشغال بغير الله أثناء الصلاة.

وأوضح أنه ينبغي على المصلي أن يستشعر أنه يقف بين يدي الله تعالى، مشيرًا إلى أهمية تدبر آيات القرآن خلال الصلاة استنادًا إلى قوله تعالى: “أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا”، كما نصح بقراءة القرآن بطمأنينة والتفكير في معاني الآيات لتعميق الخشوع، مؤكدًا أن ذلك يشمل أيضًا الركوع والسجود، وينبغي تجنب التفكير في أمور خارج الصلاة.

التفكير فى أثناء الصلاة

كيفية التغلب على التفكير فى أمور الدنيا أثناء الصلاة؟

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في لقاء بث مباشر عبر فيسبوك، عن سؤال حول حكم التفكير أثناء الصلاة قائلاً: إن الحل يكمن في أن يقرأ المسلم الصلاة بتأنٍ وهدوء، حيث يساعد التأني في قراءة القرآن، التسبيح، السجود والدعاء على الخشوع في الصلاة، وبالتالي يقل الانشغال بالأمور الدنيوية.

وفي ذات السياق، قدم الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، روشتة لتعزيز الخشوع في الصلاة، مشيرًا إلى ثلاثة أمور تساعد على التركيز: أولًا، العناية بقراءة القرآن بتأنٍ، ثانيًا، الانتباه إلى مواضع النظر أثناء الصلاة، وثالثًا، التركيز في الأدعية أثناء الركوع والسجود.

التفكير فى أثناء الصلاة

أما الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فقد أكد أن الصلاة تكون صحيحة حتى في حالة التفكير أو السرحان، طالما أن المصلي لا يخل بأركان الصلاة مثل التكبير وقراءة فاتحة الكتاب، وأضاف أنه على المسلم أن يستعيذ بالله من الوساوس ويحاول التركيز على الصلاة بكل جوارحه.

وأخيرًا، قدم الشيخ على فخر، أمين الفتوى، نصائح للذين يعانون من عدم التركيز في الصلاة، مؤكدًا على ضرورة ترك الأمور الدنيوية جانبًا والتركيز على عظمة الله أثناء الصلاة، لأن الشيطان يثني المسلم عن الخشوع.

التفكير أثناء الصلاة

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