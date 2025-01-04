هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام؟.. دار الإفتاء توضح

هل يجوز أداء الصلاة في حالة الجوع؟.. هذا سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك في فيديو تم نشره على قناة دار الإفتاء على يوتيوب، وهذا لأنه سؤال يتكرر كثيراً، وهذا ما سيناقشه الموجز فيما يلي.

دار الإفتاء المصرية

هل تجوز الصلاة والإنسان جائع؟

أظهر الشيخ عويضة في إجابته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف: «إذا أقيمت العِشاء وحضر العَشاء فابدؤوا بالعشاء»، موضحاً أن هذا الحديث يدل على ضرورة تناول الطعام أولاً قبل الصلاة وذلك في حال كان الإنسان يشعر بالجوع، كي لا ينشغل فكره بالطعام أثناء أدائه للصلاة، وأشار أيضاً إلى أنه يُفضل أن يتناول المصلي قدرًا يكفيه من الطعام ليهدأ جوعه قليلاً ثم يقف بين يدي الله بتركيز، ويرجع مرة أخرى لتناول الطعام لاحقًا إن أراد.

حيث شدد الشيخ عويضة عثمان أن أداء الصلاة يستلزم من الإنسان أن يكون ذهنه مشغولًا بالصلاة نفسها، وذلك بدون أن تتشوش أفكاره بالطعام أو غيره من الأمور، كي يكون في حالة خشوع وتوجه كامل إلى الله تعالى.

ماهو حكم تأخير الصلاة من أجل تناول الطعام؟

وفي هذا السياق، جاء سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية حول حكم تأخير الصلاة لتناول الطعام.

حيث قال ذلك السائل أنه كان برفقة صديقه من أجل شراء الطعام، وعندما عادوا كان المؤذن قد أذن لصلاة المغرب.

ولذلك تساءل السائل عن الأفضلية بين الصلاة أولًا أو تناول الطعام نظرًا لشدة الجوع.

وأوضحت لجنة الفتوى بالمجمع بدار الإفتاء المصرية أن على المسلم ترتيب وقته كي ينسجم بين احتياجات دينه ودنياه، بحيث يهيئ طعامه قبل وقت الصلاة أو عقبها إذا أمكن.

وتابعت أنه في حين تعذر ذلك، وبدأ وقت الصلاة وحضر الطعام، فيُفضل البدء بالطعام وذلك إذا كان الجوع سوف يشغله في صلاته، ةمستندين إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان»، وأيضًا الحديث الشريف: «إذا أقيمت العِشاء وحضر العَشاء فابدؤوا بالعشاء».

ما حكم الصلاة والإنسان جائع؟

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