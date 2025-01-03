هل يجوز قتل الحشرات المنزلية؟ وما طريقة القتل.. دار الإفتاء المصرية توضح

جاء سؤال أجاب عليه الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وكان مضمونه ما حكم قتل الحشرات؟ وكان رده: "إذا كانت الحشرات تُؤذي الإنسان، فإن قتلها جائز ولا حرج في ذلك"، وهذا ماسيوضحه الموجز فيما يلي.

دار الإفتاء المصرية توضح حكم قتل الحشرات؟

وتابع العوضي، في فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي لها، أنه يكفي للإنسان فقط تنظيف مكان قتل الحشرات قبل الصلاة أو تناول الطعام، وأنه لا حرج في ذلك.

إليكم طريقة التخلص من الحشرات المنزلية

وأوضح الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كل ما كان مؤذياً ومفسداً من الحشرات يجوز التخلص منه وقتله حيث أن النبى صلى الله عليه وسلم يقول " لا ضرر ولاضرار " ولكن طريقة قتل الحشرات يلزم النظر فيها.

وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر له عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أن قتل الحشرات يلزم أن يكون سريع قدر الإمكان حيث قال رسول الله صل الله عليه وسلم "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، حيث إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته "رواه مسلم.

وأضاف: عليه فأنه يجوز قتل كل ما يضر من الحشرات ولا حرج فى ذلك ولكن يتطلب فى ذلك الاحسان في القتل حيث أن الإنسان مطلوب منه الاحسان أي بأن تكون الإماته سهلة وسريعة ليس فيها حرق بالنار.

وأشار الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى إن أي شيء فيه ضرر على الإنسان يجوز قتله ما دام كانت مصدر أذى لنا.

هل يحرم قتل الحشرات؟

وتابع شلبي، فى إجابته على سؤال « هل قتل الحشرات حرام» أنه يجوز قتل الحشرات المسببة للضرر في بيوتنا مثل «النمل الناموس الذباب».

وأظهر أيضاً أنه إذا كان النمل أصبح منتشراً مؤذيًا فلا مانع من قتله في هذه الحالة وذلك درءًا لمفسدته أما إذا كان لا يؤذينا أبدا فنتركه، حيث أخبرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن هناك 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، حيث إنها تكون مؤذية، وهي كالتالي: «الكلب العقور، والأفعى، والحدأة، والغراب الخبيث».

وأضاف أيضاً: أي شيء يكون منه ضرر أو أذى نفسي أو مالي يجوز التخلص منها.

هل يجوز قتل الحشرات المنزلية

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