تفاصيل زيارة هاني أبو ريدة لمعسكر تطوير حكام الدوري الممتاز

هاني ابو ريدة يدعم الحكام المصريين -زار المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، معسكر تطوير حكام الدوري الممتاز، الذي يُقام حاليًا بمركز المنتخبات الوطنية، وشهدت الزيارة اجتماعًا مع 55 حكمًا من الحكام وحاملي الراية، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الخبراء، بحضور وليد درويش ومحمد أبو حسين، عضوي مجلس إدارة الاتحاد.



أبو ريدة: ندعم التحكيم وننتظر الأفضل

أكد المهندس هاني أبو ريدة خلال الجلسة الودية مع الحكام على الدعم الكامل الذي يقدمه اتحاد الكرة للتحكيم المصري بمختلف فئاته، سواء من الناحية الفنية أو المادية أو المعنوية.

وأشار إلى أن الأخطاء التحكيمية واردة على مستوى العالم، لكنه شدد على ضرورة الحد منها وعدم تكرارها، معقبًا: "ثقتنا فيكم كبيرة ونتطلع للأداء الأفضل خلال الفترة المقبلة".

خبير أجنبي لتطوير التحكيم

أبو ريدة أشاد بلجنة الخبراء الحالية، وأكد احترام الاتحاد لرغبة الأندية، بالاتفاق مع رابطة الأندية والمجلس السابق، في الاستعانة بخبير أجنبي لتطوير التحكيم، مضيفًا أن الإعلان عن الخبير سيتم قريبًا.

مستحقات الحكام خط أحمر

أشار أبو ريدة إلى أن مستحقات الحكام تمثل أولوية للاتحاد، مؤكدًا صرف كافة المتأخرات حتى 31 ديسمبر الماضي. كما طالب الحكام بضرورة التركيز لتقليل الأخطاء داخل المستطيل الأخضر.

تحمل بدلات الحكام لتخفيف العبء على الأندية

كشف أبو ريدة عن قرار اتحاد الكرة بتحمل بدلات الحكام في جميع المسابقات، باستثناء القسم الأول، وحتى مسابقات الناشئين مواليد 2010، ابتداءً من يناير الجاري، وبيّن أن الهدف من هذا القرار هو تخفيف العبء على الأندية وتشجيع زيادة فرق الناشئين، استكمالًا لتجربة القطاعات التي أهدت مصر ثلاث بطولات متتالية لأمم إفريقيا.

شكر وتقدير من الحكام والخبراء

في ختام الجلسة، عبّر الحكام وأعضاء لجنة الخبراء عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل المهندس هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة. ووعدوا بتحقيق تطور في الأداء خلال المرحلة المقبلة.

رموز التحكيم المصري حاضرون

أشاد أبو ريدة بالخبراء المصريين الحاضرين في المعسكر، مثل الكابتن أحمد الشناوي، الكابتن جمال الغندور، والكابتن عصام عبد الفتاح، إلى جانب أعضاء لجنة الحكام، مؤكدًا على حالة التكاتف بين أسرة التحكيم المصري.

تفاصيل معسكر الحكام

انطلق معسكر تطوير حكام الدوري الممتاز يوم الجمعة، ويستمر لمدة أربعة أيام، وتم تقسيم الحكام إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: بدأت معسكرها صباح الجمعة وانتهى مساء السبت.

المجموعة الثانية: تبدأ معسكرها صباح الأحد وتنتهي مساء الاثنين.

يأتي المعسكر في إطار خطة تطوير التحكيم المصري والارتقاء بمستواه خلال الفترة المقبلة.

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