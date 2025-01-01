فتح باب القيد الشتوي في الدوري المصري اليوم وحتى 8 فبراير 2025

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، عن فتح باب القيد الشتوي للأندية بداية من اليوم الأربعاء، وقد تم تمديد هذه الفترة لتستمر حتى 8 فبراير 2025 بدلاً من 31 يناير، مما يتيح للأندية وقتًا أطول لتسجيل لاعبين جدد في ظل احتياجاتها الحالية للموسم.

تعتبر هذه الفترة بمثابة فرصة مهمة للأندية لتحسين تشكيلاتها من خلال إضافة لاعبين جدد سواء من السوق المحلي أو الدولي، بما يتماشى مع تطلعات الأندية في المنافسات المحلية والقارية، كما تتيح لهم التعديل في قوائم اللاعبين بما يتناسب مع استراتيجيات المدربين وأهداف الفرق هذا الموسم.

أهم النقاط التي تضمنتها لائحة القيد الشتوي لهذا الموسم

فترة القيد: تم تحديد فترة القيد الشتوي لتبدأ من 1 يناير 2025 وحتى 8 فبراير 2025، وهو ما يوفر للأندية الفرصة لتعديل قوائم لاعبيها بناءً على احتياجاتها الفنية.

عدد اللاعبين: يسمح للأندية بتسجيل 30 لاعبًا في الفريق الأول بالإضافة إلى 5 لاعبين من مواليد 2003، مما يمنح الأندية مرونة أكبر في اختيار لاعبيها.

الإعارات: يسمح للنادي بإعارة أو استعارة 6 لاعبين كحد أقصى طوال الموسم. كما أنه لا يجوز إعارة أو استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادي أو إليه.

مدة الإعارة: تم تحديد فترة إعارة اللاعبين لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة، ما يحد من التجاوزات في التعاقدات على المدى الطويل.

اللاعبون الأجانب: يسمح لكل نادي في الدوري الممتاز بتسجيل 5 لاعبين أجانب، مع العلم أنه لا يمكن إشراك أكثر من 5 أجانب في المباراة الواحدة. كما أن اللاعب الفلسطيني لا يُعتبر ضمن عدد الأجانب المسجلين في الفريق.

الاتحاد المصري لكرة القدم

المراحل السنية: تتيح اللائحة قيد 3 لاعبين أجانب فقط في فرق المراحل السنية للأندية.

حراسة المرمى: تحظر اللائحة إشراك حارس مرمى غير مصري في أي من المسابقات المحلية.

هذه اللوائح تمنح الأندية فرصة لتحسين تشكيلاتها، سواء من خلال التعاقد مع لاعبين محليين أو أجانب، وتتيح لهم التعديل في قوائم اللاعبين بما يتناسب مع أهدافهم هذا الموسم.

ويمثل هذا التعديل فرصة للأندية التي تسعى لتعزيز صفوفها في فترة الانتقالات الشتوية.

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