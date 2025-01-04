وظائف هيئة السكة الحديد 2025.. تعرف على الشروط والتخصصات المطلوبة

وظائف هيئة السكة الحديد 2025.. في إطار جهودها المستمرة لتعزيز خدمات النقل وتطوير الكوادر البشرية، كشفت الحكومة عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف المتنوعة لعام 2025.

ويشمل الإعلان عن العديد من التخصصات التي تستهدف سد احتياجات الهيئة، مع وضع شروط ومعايير دقيقة لاختيار الكفاءات المناسبة في وظائف هيئة السكة الحديد.

ويستعرض الموجز وظائف هيئة السكة الحديد المتاحة والتخصصات المطلوبة، على النحو التالي..

1. فني مساعد قائد قطار ممتاز ثالث

المهام الوظيفية:

مساعدة قائد القطار في تشغيل القطارات بأنواعها المختلفة.

إجراء فحص ظاهري للقاطرة للتأكد من سلامتها قبل بدء الرحلة.

الشروط:

ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.

الحصول على مؤهل عالٍ أو عالٍ تكنولوجي في تخصص الميكانيكا أو الكهرباء.

تقدير عام لا يقل عن "جيد".

2. مشرف قطار رابع وصراف تذاكر رابع

المهام الوظيفية لمشرف القطار:

الإشراف على استلام وتسليم العربات وفق مستندات القطار.

تنظيم حركة القطار وضمان الالتزام بجداول السرعات المحددة.

المهام الوظيفية لصراف التذاكر:

صرف التذاكر وتحصيل الاشتراكات من الركاب.

حفظ وتنظيم الأدوات المحاسبية والكتابية المستخدمة.

الشروط:

الحصول على مؤهل متوسط أو فوق متوسط تخصص "تجاري".

الدقة وسرعة الإنجاز في أداء المهام.

وظائف هيئة السكة الحديد

3. فني مزلقان رابع وفني صيانة وتجديدات السكة رابع

مهام فني المزلقان:

تأمين حركة القطارات من خلال حراسة المنافذ.

الالتزام بغلق المنافذ أثناء مرور القطارات وفق التعليمات.

مهام فني الصيانة:

فحص السكك وإصلاح العيوب لضمان سلامة حركة القطارات.

الشروط:

مؤهل متوسط أو فوق متوسط في تخصص الميكانيكا أو الكهرباء.

القدرة على العمل تحت الضغط.

4. مهندس حركة وسكة ثالث

مهام مهندس الحركة:

فحص الإنشاءات وتنظيم تعديلات السكك الحديدية.

متابعة انتظام أداء السائقين والمشرفين لضمان الالتزام بالجداول الزمنية.

مهام مهندس السكة:

المشاركة في صيانة السكك وتمرير الكابلات والمواسير الخاصة بالبنية التحتية.

الشروط:

بكالوريوس هندسة تخصص مدني، ميكانيكا، أو مساحة.

إجادة استخدام الحاسب الآلي واللغات الأجنبية.

خطوات التقديم على وظائف هيئة السكة الحديد 2025

زيارة الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية: اضغط هنا.

اختيار الوظيفة المناسبة وتعبئة البيانات المطلوبة بدقة.

تحميل المستندات اللازمة وفق الشروط المحددة لكل وظيفة.

المحافظات المستهدفة في وظائف هيئة السكة الحديد

تشمل وظائف هيئة السكة الحديد المطروحة معظم محافظات الجمهورية، ومن أبرزها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، أسيوط، الأقصر، سوهاج، بورسعيد وغيرها، مما يوفر فرصًا متعددة للراغبين في الانضمام.

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